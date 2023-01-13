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Правительство надеется на вступление Украины в ЕС "менее чем за два года"

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 17:34
Денис Шмыгаль, фото: КМУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве рассчитывают закрыть все главы переговоров о вступлении и подписать соглашение о членстве Украины в ЕС в перспективе двух лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в речи на заседании правительства.

Денис Шмыгаль отметил, что есть четкое понимание, что именно и в какой последовательности следует сделать для того, чтобы Украина смогла быстро вступить в ЕС.

"Сейчас мы завершаем выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые позволят нам запустить следующие шаги для интеграции. Также мы должны проанализировать соответствие нашего законодательства законодательству Евросоюза, чтобы четко понимать объем работ, которые нужно выполнить", - отметил он.

Параллельно с этим будут готовиться к переговорам о вступлении - формировать переговорную позицию Украины, оценку влияния на сферы экономики, готовить команды переговорщиков.

"Далее нас ожидает путь переговоров, который должен увенчаться подписанием Соглашения о вступлении Украины в ЕС. Мы рассчитываем пройти этот путь меньше чем за два года, и тогда Украина станет полноправным членом ЕС", - заявил Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что в ближайшие недели в Украину приедет большая делегация Еврокомиссии - президент Урсула фон дер Ляйен и более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций. "Это будет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт к переговорному процессу о вступлении Украины", - добавил премьер.

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Напомним, большинство украинцев убеждены, что Украина может стать членом ЕС в перспективе до пяти лет, или "как только закончится война".

В этом же опросе большинство украинцев назвали правильным то, что Евросоюз требует от Украины реформ для открытия переговоров о вступлении в блок, хотя часть из них считают, что Украина заслуживает более снисходительного оценивания из-за того, что будет проводить реформы в условиях войны.

Отметим, что по процедуре, которую сейчас применяет Еврокомиссия, открытие переговоров о вступлении (после чего Украине нужно будет адаптировать законодательство к европейскому по 35 переговорным главам, "закрывая" их одна за другой) возможно не раньше осени 2023 года.

Темы: ЕСУкраина
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