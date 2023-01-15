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Немецкий производитель не сможет доставить танки Украине до 2024 года, даже если Шольц одобрит поставку

"Европейская правда"Воскресенье, 15 января 2023, 14:26

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall не сможет поставить танки Leopard Украине раньше 2024 года даже если правительство Германии уже завтра примет решение об их передаче.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки Leopard в Киев, доставка состоится в районе начала следующего года", - сказал генеральный директор компании Армин Паппергер.

Rheinmetall имеет 22 машины Leopard 2 и 88 машин старой модели Leopard 1. Однако ремонт выведенных из эксплуатации основных боевых танков занимает "почти год".

По словам Паппергера, машины придется не только перекрасить, но и переоборудовать для использования в войне.

"Они будут полностью разобраны, а затем снова собраны", - сказал он.

Rheinmetall не мог отремонтировать танки без заказа, поскольку расходы составляют несколько сотен миллионов евро. "Rheinmetall не может финансировать это заранее", - сказал Паппергер.

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Ранее в правительстве Британии подтвердили планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм AS90.

По данным агентства Bloomberg, федеральное правительство Германии на следующей неделе может объявить решение о поставках Украине западных танков.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже пять стран готовы передать Украине танки Leopard 2, но ждут решения Германии.

Темы: Германияоружиевойна
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