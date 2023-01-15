Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Немецкий производитель не сможет доставить танки Украине до 2024 года, даже если Шольц одобрит поставку

"Европейская правда"Воскресенье, 15 января 2023, 13:26

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall не сможет поставить танки Leopard Украине раньше 2024 года даже если правительство Германии уже завтра примет решение об их передаче.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки Leopard в Киев, доставка состоится в районе начала следующего года", - сказал генеральный директор компании Армин Паппергер.

Реклама:

Rheinmetall имеет 22 машины Leopard 2 и 88 машин старой модели Leopard 1. Однако ремонт выведенных из эксплуатации основных боевых танков занимает "почти год".

По словам Паппергера, машины придется не только перекрасить, но и переоборудовать для использования в войне.

"Они будут полностью разобраны, а затем снова собраны", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Rheinmetall не мог отремонтировать танки без заказа, поскольку расходы составляют несколько сотен миллионов евро. "Rheinmetall не может финансировать это заранее", - сказал Паппергер.

Ранее в правительстве Британии подтвердили планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм AS90.

По данным агентства Bloomberg, федеральное правительство Германии на следующей неделе может объявить решение о поставках Украине западных танков.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже пять стран готовы передать Украине танки Leopard 2, но ждут решения Германии.

Темы: Германияоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Германия
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Последние новости
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
Все новости...
Реклама: