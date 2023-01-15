Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия оставила в Черном море 5 носителей с "Калибрами"

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 января 2023, 13:33
Россия оставила в Черном море 5 носителей с Калибрами
российские корабли с калибрами, скриншот

В Черном море 15 января, как и накануне, остаются 5 носителей крылатых ракет "Калибр", сообщают ВМС ВСУ.

Источник: ВМС ВСУ, представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Детали: По данным военных, в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр", данные по количеству ракет уточняются.

Реклама:

Между тем Гуменюк сообщила, что "Калибров" на носителях может быть до 20.

Прямая речь Гуменюк: "Если вчера в Черном море находился запас 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители...

Надо понимать, что они еще могут быть применены".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Черное морекораблиобстрелРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Черное море
"Садимся в лодки по 10 человек. А над нами летают российские СУшки". Командир спецподразделения ГУР Торкотюк об операциях в Черном море
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Украина и Россия ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море - британская разведка
Последние новости
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
Все новости...
Реклама: