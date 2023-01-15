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Россия оставила в Черном море 5 носителей с "Калибрами"

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 января 2023, 14:33
российские корабли с калибрами, скриншот

В Черном море 15 января, как и накануне, остаются 5 носителей крылатых ракет "Калибр", сообщают ВМС ВСУ.

Источник: ВМС ВСУ, представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Детали: По данным военных, в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр", данные по количеству ракет уточняются.

Между тем Гуменюк сообщила, что "Калибров" на носителях может быть до 20.

Прямая речь Гуменюк: "Если вчера в Черном море находился запас 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители...

Надо понимать, что они еще могут быть применены".

Темы: Черное морекораблиобстрелРосcия
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