Россия оставила в Черном море 5 носителей с "Калибрами"

В Черном море 15 января, как и накануне, остаются 5 носителей крылатых ракет "Калибр", сообщают ВМС ВСУ.

Источник: ВМС ВСУ, представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Детали: По данным военных, в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр", данные по количеству ракет уточняются.

Между тем Гуменюк сообщила, что "Калибров" на носителях может быть до 20.

Прямая речь Гуменюк: "Если вчера в Черном море находился запас 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители...

Надо понимать, что они еще могут быть применены".