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Силы обороны остановили попытку наступления врага возле Кременной – ССО

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 января 2023, 07:37
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Силы обороны отбили попытку наступления россиян вблизи города Кременная Луганской области.

Источник: Командование ССО

Дословно: "Операторы ССО Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны остановили попытку наступления россиян вблизи города Кременная".

Детали: В командовании ССО уточнили, что атака была отражена, несмотря на то, что противник пытался применять тяжелое вооружение.

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Темы: Луганская областьвойна
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