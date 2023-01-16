Силы обороны остановили попытку наступления врага возле Кременной – ССО
Понедельник, 16 января 2023, 07:37
Силы обороны отбили попытку наступления россиян вблизи города Кременная Луганской области.
Источник: Командование ССО
Дословно: "Операторы ССО Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны остановили попытку наступления россиян вблизи города Кременная".
Детали: В командовании ССО уточнили, что атака была отражена, несмотря на то, что противник пытался применять тяжелое вооружение.
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