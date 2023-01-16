Bloomberg подсчитал, сколько и какое оружие передали Украине с начала полномасштабной войны

Агентство Bloomberg подсчитало, сколько и какое оружие союзники уже передали или пообещали предоставить Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Источник: Bloomberg, ссылаясь на данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx

Детали: Агентство уточняет, что приведенные данные являются приблизительными. Они могут включать обещанное, но пока не поставленное оружие.

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Танки:

410 танков советских времен от Польши, Чехии, Словении и других постсоветских стран;

Великобритания пообещала прислать Украине танки Challenger 2, что станет первым случаем, когда западная страна предоставит Украине современные основные боевые танки для борьбы с российскими войсками;

Польша пообещала предоставить "роту" боевых танков Leopard 2 немецкого производства, если другие союзники по НАТО возьмут на себя аналогичные обязательства;

в США и Германии продолжаются дискуссии о том, могут ли они также прислать боевые танки.

Бронетехника/боевые машины пехоты:

300 единиц, в том числе 250 БМП советского производства от постсоветских стран;

Франция объявила на прошлой неделе о том, что она передаст неопределенное количество колесных танковых эсминцев AMX-10RC;

США и Германия заявили, что предоставят 50 и 40 боевых машин Bradley и Marder.

Бронетранспортеры:

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1100 единиц, в том числе 300 бронетранспортеров М113 и 250 М117. Агентство уточняет, что более 160 бронетранспортеров - М113 американского производства из семи других стран, в том числе из Великобритании, Литвы, Австралии, Германии, Дании, Португалии и Испании.

Транспортные средства с усиленной противоминной защитой:

всего около 925, в том числе 440 американских M1224 MaxxPros, 90 австралийских Bushmaster и несколько британских Wolfhound и Mastiff.

Bloomberg отмечает, что эти машины похожи на БТР, но специально разработаны с наклоненным корпусом для защиты экипажа от мин и самодельных взрывных устройств.

Мобильные машины пехоты:

более 1 540 единиц, в том числе 1 250 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств американского производства Humvee.

Это колесные бронетранспортеры, которые перемещают солдат по полю боя в атаке, разведке и патрулировании.

Артиллерия:

300 буксируемых гаубиц, из них более – 210 155-мм гаубиц M777 и 72 105-мм гаубицы из США;

более 400 единиц самоходной артиллерии, из которых 180 - на заказ (более 20 155-мм гаубиц из Великобритании, по 18 - из Польши, Германии, США и других стран).

Реактивные системы залпового огня:

всего – 95 единиц, в том числе 38 систем HIMARS и более 40 122-мм реактивных систем залпового огня советских времен из Польши и Чехии.

Противовоздушные системы:

37 немецких самоходных зенитных систем Gepard;

8 ракетных батарей NASAMS американского производства;

одна американская и одна немецкая ракетная батарея Patriot;

6 ракетных комплексов Strela-10Ms из Чехии;

6 ракетных комплексов Stormer из Великобритании;

несколько других зенитно-ракетных комплексов из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.

Самолеты:

14 штурмовиков Су-25 советского производства, приобретенных странами НАТО у Болгарии и доставленных в Украину;

4 Су-25 из Северной Македонии;

20 вертолетов Ми-17, которые изначально предназначались для Афганистана, переданные США;

11 вертолетов советского производства из Чехии, Словакии и Латвии;

три британских Westland Sea Kings;

шесть вертолетов Kamov российского производства из Португалии;

более 30 беспилотников Bayraktar TB2 из Турции, а также по одному из Литвы и Польши;

сотни американских боеприпасов Switchblade;

415 разведывательных беспилотников.

Ракеты дальнего радиуса действия: Bloomberg подчеркивает, что ни одна страна пока не согласилась предоставить ракетные системы большой дальности ATACMS, которые могут поражать цели на значительно больших расстояниях, чем HIMARS.

Некоторые западные чиновники выразили обеспокоенность относительно предоставления украинцам оружия, которое способно наносить удары по целям в глубине России, поскольку это может привести к прямой конфронтации с РФ.

Другое оружие: к другим видам вооружения относятся ракеты, которые могут быть использованы против вражеских радаров, кораблей и надводных целей, а также средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные водные суда, радиолокационное оборудование и другие системы.