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Большинство украинцев ожидает победы в течение года - опрос

Александр ШумилинПонедельник, 16 января 2023, 12:50
Фото иллюстративное

Абсолютное большинство украинцев уверены в победе Украины в войне и ожидают, что это произойдет в течение года.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, который длился с 19 по 25 декабря 2022 года

Дословно: "Более 95% опрошенных уверены в победе Украины в войне с Россией. При этом абсолютное большинство респондентов (63,2%) ожидают ее в течение ближайшего года или даже быстрее. Только 26% ответили, что война будет длиться больше года".

Детали: Социологи отмечают, что у общества есть значительные надежды на скорое завершение войны с Россией, финалом которого будет победа.

 
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скриншот

Справочно: Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера и исключительно по мобильным телефонным номерам.

Статистическая погрешность выборки объемом 2007 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2.2%. При предположении, что дизайн-эффект такой выборки в обычных условиях составляет 1.1, максимальная погрешность выборки должна быть не более 2.5%. В то же время могут быть дополнительные смещения, связанные с военным вторжением, которые сейчас полноценно оценить невозможно.

Темы: опросукраинцы
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