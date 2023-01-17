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Премьер Нидерландов подтвердил намерения передать Украине ЗРК Patriot

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 19:53

Нидерландский премьер-министр Марк Рютте во вторник заявил президенту США Джо Байдену, что Нидерланды предложат Украине зенитный ракетный комплекс Patriot вслед за Штатами и Германией.

Заявление Рютте на встрече с Байденом в Белом доме цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

"По моему мнению, важно, чтобы мы присоединились к этому (предоставление Patriot), и я обсудил это также сегодня утром с Олафом Шольцем из Германии", - сказал премьер Нидерландов, не уточнив, сколько ЗРК получит Украина и когда.

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Ранее агентство Bloomberg первым сообщило, что правительство Нидерландов вскоре может принять решение об отправке в Украину системы противовоздушной обороны Patriot вслед за Соединенными Штатами и Германией.

На встрече с президентом США нидерландский премьер напомнил, что Нидерланды решили потратить дополнительные 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины. В свою очередь Байден поблагодарил Рютте за "очень твердую" поддержку Украины.

Ожидается, что во время двусторонних переговоров Байден и Рютте обсудят дальнейшую поддержку Украины, "а также дальнейшее сотрудничество в области обороны и безопасности и укрепление двусторонних торговых отношений".

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Напомним, 21 декабря США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot. После того Германия также пообещала предоставить Украине Patriot.

На этой неделе около сотни украинских военных, которые будут учиться на операторов и обслугу систем противовоздушной обороны Patriot, уже прибыли на базу в Оклахоме. На этом этапе обучение пройдут от 90 до 100 украинских военных, которые будут операторами или будут заниматься обслуживанием систем. Подготовка продлится несколько месяцев.

Темы: PatriotоружиеПВОНидерланды
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