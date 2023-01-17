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Премьер Нидерландов подтвердил намерения передать Украине ЗРК Patriot

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 20:53

Нидерландский премьер-министр Марк Рютте во вторник заявил президенту США Джо Байдену, что Нидерланды предложат Украине зенитный ракетный комплекс Patriot вслед за Штатами и Германией.

Заявление Рютте на встрече с Байденом в Белом доме цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

"По моему мнению, важно, чтобы мы присоединились к этому (предоставление Patriot), и я обсудил это также сегодня утром с Олафом Шольцем из Германии", - сказал премьер Нидерландов, не уточнив, сколько ЗРК получит Украина и когда.

Ранее агентство Bloomberg первым сообщило, что правительство Нидерландов вскоре может принять решение об отправке в Украину системы противовоздушной обороны Patriot вслед за Соединенными Штатами и Германией.

На встрече с президентом США нидерландский премьер напомнил, что Нидерланды решили потратить дополнительные 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины. В свою очередь Байден поблагодарил Рютте за "очень твердую" поддержку Украины.

Ожидается, что во время двусторонних переговоров Байден и Рютте обсудят дальнейшую поддержку Украины, "а также дальнейшее сотрудничество в области обороны и безопасности и укрепление двусторонних торговых отношений".

Напомним, 21 декабря США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot. После того Германия также пообещала предоставить Украине Patriot.

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На этой неделе около сотни украинских военных, которые будут учиться на операторов и обслугу систем противовоздушной обороны Patriot, уже прибыли на базу в Оклахоме. На этом этапе обучение пройдут от 90 до 100 украинских военных, которые будут операторами или будут заниматься обслуживанием систем. Подготовка продлится несколько месяцев.

Темы: PatriotоружиеПВОНидерланды
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