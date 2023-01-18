Силы обороны отбили вражеские атаки возле 9 населенных пунктов – Генштаб

17 января Силы обороны Украины отбили атаки в районах 9 населенных пунктов и поразили 2 пункта управления врага.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "6 ракетных, 3 из которых по гражданским объектам городов Купянск и Краматорск, а также 14 авиационных ударов нанес противник в течение минувших суток. Также совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов РФ по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

Подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

За прошедшие сутки противник продолжал осуществлять артиллерийские и минометные обстрелы вдоль всей линии соприкосновения. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Ровно, Атинское, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Белый Колодец, Нестерно, Землянки, Новомлинск, Бологовка, Каменка и Двуречная на Харьковщине".

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Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация остается постоянной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает российскую вооруженную агрессию, на ее аэродромах и в воздушном пространстве продолжаются совместные учения авиационного компонента региональной группировки вооруженных сил России и Беларуси. Силы обороны принимают меры по недопущению провокационных действий или диверсий со стороны противника, усиливается противовоздушная оборона.

На Купянском направлении огневому воздействию подверглись районы Кисловки, Берестового, Котляровки, Вишневого, Ивановки Харьковской области, а также Новоселовского, Стельмаховки и Андреевки на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся наземных огневых средств районы населенных пунктов Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области и Терны и Ямполовка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому поражению вражеской артиллерии подверглись Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по Угледару, Никольским Дачам и Пречистовке Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов. В частности – Временка и Новополье на Донетчине и Темировка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавни в Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают террор мирного населения. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Антоновка и Херсон, пострадали гражданские люди.

В Генштабе сообщили, что из-за незначительного количества коллаборационистов захватчики вынуждены завозить чиновников из РФ для выполнения управленческих функций оккупационного режима на временно захваченных территориях. Также наблюдается нехватка работников в различных отраслях, потому что местные жители не желают сотрудничать с оккупантами. Россияне пытаются завезти рабочих из РФ и временно оккупированного Крыма.

В течение суток украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в районе Соледара зенитчики уничтожили вражеский самолет Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 2 пункта управления и 5 районов сосредоточения захватчиков, склад боеприпасов, станцию РЭБ и радиолокационную станцию.