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Еврокомиссия рассматривает создание спецпрокуратуры для расследования преступления агрессии России

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 10:29

Европейская комиссия рассматривает возможность создания офиса международной прокуратуры для расследования преступления агрессии России против Украины. 

Об этом заявил во время выступления в Европарламенте во вторник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Европейская комиссия выдвинула предложение о создании специализированного трибунала для преследования руководства Москвы в ноябре, но пока в ЕС нет консенсуса по поводу его создания.

Рейндерс отметил, что остаются "сложные юридические и политические вопросы", которые требуют дальнейшего обсуждения между государствами ЕС и международными партнерами.

"Прежде чем дискуссии о специальном трибунале смогут собрать достаточный консенсус и поддержку на международном уровне, сначала можно было бы рассмотреть механизм расследования", - сказал Рейндерс.

"Комиссия размышляет над возможным созданием международной прокуратуры для начала расследования преступления агрессии с целью сохранения и хранения доказательств для возможных будущих судебных процессов", - сказал Рейндерс.

По его словам, сейчас продолжаются дискуссии по "правовым вопросам и вопросам безопасности" вокруг этого плана с властями Украины, Международным уголовным судом и агентством ЕС по вопросам юридического сотрудничества "Евроюст".

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Ожидается, что депутаты Европарламента в Страсбурге поддержат необязательную резолюцию, призывающую к созданию трибунала, позже на этой неделе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне призвал их к этому шагу.

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала создание специального трибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии против Украины. 

Темы: ЕврокомиссияЕСРосcия
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