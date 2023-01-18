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Вучич: Крым и Донбасс - это Украина, мы не можем поддержать вторжение РФ

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 16:20

Президент Сербии Александар Вучич отметил, что его страна не может поддержать вторжение России в Украину и признает Крым и Донбасс украинскими территориями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Вучич сказал в интервью Bloomberg.

"Мы с самого начала говорили, что не могли и не имеем права поддерживать вторжение России в Украину. Для нас Крым - это Украина, Донбасс - это Украина, и так будет всегда", - отметил сербский президент.

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В интервью Вучич также спрогнозировал, что в войне между Украиной и Россией "худшее еще впереди", поскольку обе стороны углубляются в конфликт.

Президент Сербии, который провел десятки встреч с российским коллегой Владимиром Путиным в последние годы и брал уроки русского языка, чтобы иметь возможность говорить с ним напрямую, сказал, что не разговаривал с ним уже "много месяцев".

Также он подчеркнул, что Сербия далеко не во всем поддерживает власть в Москве: "Мы не всегда в восторге от некоторых их позиций. У нас традиционно хорошие отношения, но это не означает, что мы поддерживаем каждое решение или большинство решений, которые исходят из Кремля".

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Отметим, что в нынешних комментариях Вучича не много нового. Еще в 2018 году он подчеркивал, что Сербия не признает аннексии Крыма, ссылаясь, среди прочего, на прецедент частично признанного Косова (которое Украина, как известно, не признает).

Сербия - традиционно один из ближайших союзников России в Европе - пытается установить определенную дистанцию от Москвы, поскольку полномасштабная война в Украине обостряет отношения между двумя странами и их лидерами.

Нежелание Сербии присоединиться к санкциям США и Европейского Союза против России привело к усилению давления на Белград с целью разорвать связи с Москвой. Вучич называл призывы ЕС присоединиться к санкциям "грубым вмешательством" во внутренние дела его государства.

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Темы: КрымРосcияДонбассСербия
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