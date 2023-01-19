Силы обороны отбили вражеские атаки в районах 14 населенных пунктов – сводка

За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки врага в районах 14 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, а также нанесли удары по позициям россиян.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.

В то же время противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь продолжают выполнять задачи.

Таким образом противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бучки Черниговской области; Поповка - Сумской; Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терновая, Красное, Каменка, Чугуновка, Новомлинск и Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синьковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также Стельмаховки на Луганщине.

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На Лиманском направлении враг обстрелял позиции Сил обороны возле Дружелюбовки на Харьковщине и Новоегоровки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению вражеской артиллерии подверглись районы 22 населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Майорск, Красная Гора, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка и Дружба.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник снова обстреливал Большую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта, в частности, Временка и Новополье в Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Антоновка, Береговое, Веселое, Качкаровка, Янтарное и Херсон. Пострадали мирные граждане.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Также сбит вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА "Мерлин-ВР".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения оккупантов, 1 склад боеприпасов и 2 других важных объекта врага.