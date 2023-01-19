Гаубицы и противотанковое оружие: Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

В четверг эстонское правительство приняло решение о предоставлении военной помощи Украине в войне с РФ на сумму 113 миллионов евро, что является крупнейшим пакетом помощи, предоставленным Эстонией до сих пор.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

Предложение министра обороны Ханно Певкура о военной помощи Украине включает в себя непрямое огневое и противотанковое оружие, а также боеприпасы на общую сумму 113 миллионов евро. Таким образом, военная помощь Эстонии Украине увеличится до 370 миллионов евро, или чуть более одного процента от валового внутреннего продукта Эстонии.

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На этот раз пакет военной помощи состоит из гаубиц, боеприпасов, автомобилей поддержки для артиллерийских подразделений и гранатометов.

По данным ERR, Эстония предоставляет десятки 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи снарядов и грузовиков для их использования, более сотни противотанковых пушек Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.

Военная помощь Украине не снижает обороноспособность Эстонии, боеспособность переданной артиллерии будет полностью восстановлена в ближайшее время. Продолжается плановый переход на мобильную артиллерию K9, а кроме того, обороноспособность Эстонии будет усилена присутствием союзников, в том числе недавно добавленных американских HIMARS, объявили в правительстве.

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"Эстонцы знают из своей болезненной истории, что происходит, когда зло побеждает и большая страна поглощает малые. Если Украина падет, свобода в других частях мира также окажется под угрозой. Помогая Украине защитить свою независимость, мы защищаем право всех стран, в том числе и Эстонии, на свободу и демократию", - заявила премьер-министр Кая Каллас.

"Поэтому неизбежно необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине. Сегодняшним решением правительства мы отправляем Украине оружие, в котором она сейчас больше всего нуждается. Украина сама обратилась к Эстонии с просьбой об этой помощи, необходимость этого конкретного оружия подчеркивал и президент Украины Владимир Зеленский во время недавней встречи лидеров стран-участниц Объединенных экспедиционных сил JEF в Риге", - добавила Каллас.

По ее словам, украинцы очень быстро учатся применять новые системы вооружений. "Государство и народ Украины смогли очень умело использовать нашу военную помощь. Мы все хотим, чтобы война закончилась, но Россия послала четкий сигнал, что она планирует продолжать свою захватническую войну. Поэтому свободный мир должен продолжать оказывать вооруженную помощь Украине и делать это еще быстрее и в гораздо больших масштабах, чем раньше" - заявила Каллас.

Она также призвала другие страны присылать оружие Украине: "Все страны должны пересмотреть свои запасы и поддержать промышленность, чтобы она могла производить больше и быстрее. Война России против Украины имеет свою цену - цену, которую мы платим в евро, а украинцы платят своими жизнями".

Министр обороны Певкур отметил большую потребность Украины в тяжелом вооружении. "Украине нужно тяжелое оружие, чтобы удерживать инициативу и противостоять России, которая сейчас готовится восстановить свою военную мощь. Самые тяжелые бои еще впереди. Наша помощь и помощь наших союзников будет иметь прямое влияние на боеспособность украинских солдат, и это очень ценится в Украине. Поэтому важно показать пример и мотивировать других союзников также оказывать помощь", - сказал Певкур.

Как сообщалось, Латвия отправит в Украину зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.

У минулому Естонія надала Україні, наприклад, ракети для протитанкових ракетних комплексів Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, медикаменти, засоби індивідуального захисту, такі як шоломи та сухі пайки. У співпраці з Німеччиною Естонія передала Україні два польові шпиталі та медичні засоби на суму майже 15 мільйонів євро. Третій польовий шпиталь Естонія передає Україні у співпраці з Нідерландами та Норвегією, які підтримали проект на суму 7,8 млн. євро.

Естонія подає заявку на отримання коштів з Європейського фонду миру для відновлення обладнання.