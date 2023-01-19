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УГКЦ хочет получить право служить в Почаевской Лавре

"Украинская правда"Четверг, 19 января 2023, 12:45
УГКЦ хочет получить право служить в Почаевской Лавре

Украинская Греко-Католическая Церковь хочет получить право проводить богослужения в Почаевской Лавре, которая находится в аренде у УПЦ Московского патриархата. 

Источник: глава УГКЦ Святослав Шевчук в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Так же, мы говорим и о Почаевской лавре. Мы не хотим сегодня предъявлять какие-то имущественные претензии кому-то. Но мы говорим, что это исторически большой духовный центр нашей церкви.

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Исследователи киевского христианства в Речи Посполитой говорят, что когда-то была неписаная договоренность между православными в Киево-Печерской Лавре и греко-католиками в Почаевской Лавре относительно печати литургических книг. То, что печатали в Почаеве мы, того уже не печатали православные в Киево-Печерской Лавре. Почему? Потому что теми книгами мы обменивались.

Почаевская Лавра была уникальным центром музыкальной культуры, духовной, религиозной и международной.

Очевидно, когда Уния была ликвидирована, то российские цари превратили Почаев в пограничный форпост. А советская власть специально Почаевскую лавру с ее территорией присоединила к Тернопольской области. Для того, чтобы уничтожить Унию в Галичине.

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Поэтому вот те, которые будут принимать решение, кому дать доступ для возможности молиться, должны учитывать, что Почаевская Лавра имеет историческое отношение к нашей церкви".

Детали: Шевчук подчеркнул, что пока не было каких-то "конкретных шагов" по изменению статуса Почаевской лавры. В то же время он добавил, что УГКЦ не подвергает сомнению право собственности государства, но хочет иметь доступ к этой святыне.

Предыстория: 22 ноября в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру наведались СБУ, полиция и Национальная гвардия Украины, чтобы провести там контрразведывательные мероприятия.

Темы: церковьрелигия
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