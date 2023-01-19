Венгрия заблокировала выделение Украине 500 млн евро военной помощи ЕС – СМИ

Венгрия заблокировала выделение Украине седьмого транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который направляется на военную помощь.

Об этом польскому изданию RMF FM в четверг сообщил высокопоставленный дипломат ЕС, пишет "Европейская правда".

До сих пор Венгрия, которая сама не предоставляет Украине никакого вооружения, воздерживалась при принятии решений о следующих траншах помощи из Европейского фонда мира и не блокировала эту поддержку.

Реклама:

Вето Будапешта вызывает все большее возмущение среди дипломатов ЕС, поскольку оно не имеет никакого обоснования, кроме того, что способствует России. Ожидается, что страны Европейского Союза будут давить на Будапешт в понедельник на встрече министров иностранных дел ЕС.

Однако у ЕС есть и запасной план - его уже задействовали, когда Венгрия блокировала 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине в начале декабря 2022 года.

Тогда Евросоюз принял решение, которое позволило бы предоставлять эту помощь в обход Венгрии. Этого было достаточно, чтобы Венгрия уступила, и пакет помощи в конце концов был принят 27-ю странами ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому если Будапешт не откажется от своего вето, ЕС также может принять подобное решение в 26 странах, предполагают собеседники RMF FM среди дипломатов в Брюсселе. "Маленькому пророссийскому государству, которое имеет исключения из всех санкций, трудно диктовать позицию всего ЕС", заявил один из них.

Бюджет Европейского фонда мира, седьмой транш которого на закупку оружия для Украины заблокирован Венгрией, составляет 5,6 миллиарда евро. На 2023 год он был увеличен на два миллиарда евро с возможностью дальнейшего увеличения до почти 11 миллиардов евро.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что с первого дня полномасштабного вторжения войны Евросоюз и его государства-члены выделили 50 миллиардов евро помощи Украине.