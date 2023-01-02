В Киеве и области работает ПВО, в столице прогремели взрывы

В Киеве и Киевской области работает противовоздушная оборона, отражает атаку вражеских беспилотников.

Источники: глава Киевской ОГА Алексей Кулеба в Telegram, "Украинская правда", Киевская МВА в Telegram

Прямая речь Кулебы: "Киевская область – работает ПВО.

Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах.

Ни в коем случае – не фотографируем и не выкладываем работу военных и сил противовоздушной обороны в сеть".

Детали: Глава администрации также сообщил, что Киевскую область атакуют "Шахеды".

Работу ПВО в Киеве и области подтвердила КГВА.

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Журналисты "УП" сообщают о взрывах в Киеве. Взрывы, в частности, были слышны в центре столицы.

Обновлено в 01:15. В Киеве снова прогремели взрывы, сработала ПВО, сообщают журналисты "УП".

Обновлено в 02:20. Еще два взрыва прогремели в Киеве.

Обновлено в 03:20. Председатель Киевской ОВА сообщил, что россияне запустили несколько волн "Шахедов" и пытаются попасть в объекты критической инфраструктуры.

Силы ПВО продолжают отражать ночную атаку беспилотников на Киев и область.

Обновлено в 04:00. В Киеве и Киевской области – отбой воздушной тревоги, которая длилась более 4 часов.

Что этому предшествовало: Вечером 1 января председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Украину залетели две группы иранских беспилотников. В то же время во многих областях объявили воздушную тревогу.