Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве и области работает ПВО, в столице прогремели взрывы

Понедельник, 2 января 2023, 03:20
ПВО, иллюстративное фото GETTY

В Киеве и Киевской области работает противовоздушная оборона, отражает атаку вражеских беспилотников.

Источники: глава Киевской ОГА Алексей Кулеба в Telegram, "Украинская правда", Киевская МВА в Telegram

Прямая речь Кулебы: "Киевская область – работает ПВО.

Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах.

Ни в коем случае – не фотографируем и не выкладываем работу военных и сил противовоздушной обороны в сеть".

Детали: Глава администрации также сообщил, что Киевскую область атакуют "Шахеды".

Работу ПВО в Киеве и области подтвердила КГВА.

ВИДЕО ДНЯ

Журналисты "УП" сообщают о взрывах в Киеве. Взрывы, в частности, были слышны в центре столицы.

Обновлено в 01:15. В Киеве снова прогремели взрывы, сработала ПВО, сообщают журналисты "УП".

Обновлено в 02:20. Еще два взрыва прогремели в Киеве.

Обновлено в 03:20. Председатель Киевской ОВА сообщил, что россияне запустили несколько волн "Шахедов" и пытаются попасть в объекты критической инфраструктуры.

Силы ПВО продолжают отражать ночную атаку беспилотников на Киев и область.

Обновлено в 04:00. В Киеве и Киевской области – отбой воздушной тревоги, которая длилась более 4 часов.

Что этому предшествовало: Вечером 1 января председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Украину залетели две группы иранских беспилотников. В то же время во многих областях объявили воздушную тревогу.

Темы: ПВОКиевКиевская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Россия планирует длительную атаку "Шахедами"

Новый глава МИД Израиля запланировал разговор с Лавровым и хочет меньше публично говорить о войне

Залужный подвел итоги 2022 года: Освобождено 40% оккупированных с февраля территорий

видео Пропагандист Соловьев призывает россиян не бояться смерти: Жизнь сильно переоценена

обновлено, фотоМужчина напал на священника УПЦ МП в Виннице: полиция остановила неадеквата выстрелом

Если Путин сохранит лицо, это будет последний гвоздь в гроб послевоенного порядка - посол

Все новости...
ПВО
ПВО сбила над Киевом 20 воздушных целей – КМВА
В Днепре – взрывы, на Полтавщине работает ПВО
Axios: Зеленский и Нетаньяху вели переговоры об обмене ПВО на голосование Украины в ООН
Последние новости
21:51
В Германии отремонтировали почти все БМП Puma, которые сломались во время учений
21:42
Зеленский: Россия планирует длительную атаку "Шахедами"
21:34
Британское правительство не успевает отменить законодательство ЕС до конца 2023 года, как обещало – СМИ
21:27
Премьер Польши обещает поговорить с украинским коллегой о "героизации Бандеры"
21:18
Новый глава МИД Израиля запланировал разговор с Лавровым и хочет меньше публично говорить о войне
21:07
В Севастополе слышали взрывы, оккупанты говорят: сбили беспилотник
20:53
Высший военный орган НАТО обсудит войну в Украине и обороноспособность Альянса
20:44
Пограничники в двух боях под Бахмутом уничтожили более десятка оккупантов
20:24
Более 80% русскоязычных литовцев негативно относятся к РФ – опрос
20:14
Россияне держат в плену 474 жителя Херсонщины – прокуратура
Все новости...