Воздушная атака на Киев: поврежден дом, пострадал 19-летний парень
В результате атаки вражеских беспилотников в Киеве пострадал 19-летний парень, его госпитализировали. В Деснянском районе столицы обломки сбитого беспилотника повредили дом.
Источники: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, Киевская МВА в Telegram
Прямая речь Кличко: "В Деснянском районе столицы госпитализировали пострадавшего 19-летнего мужчину".
Детали: Кирилл Тимошенко сообщил о падении обломков БПЛА на проезжую часть дороги в Деснянском районе Киева, в результате чего повреждены окна в одном из домов.
Обновлено в 02:00. В КГВА уточнили, что 19-летний парень получил резаную рану стопы, наступив на стекло на месте падения сбитого беспилотника в Днепровском районе.
Напомним: 2 января Киев и Киевскую область атаковали вражеские беспилотники.