Воздушная атака на Киев: поврежден дом, пострадал 19-летний парень

Поврежденный дом в Днепровском районе Киева, фото из Telegram Тимошенко

В результате атаки вражеских беспилотников в Киеве пострадал 19-летний парень, его госпитализировали. В Деснянском районе столицы обломки сбитого беспилотника повредили дом.

Источники: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, Киевская МВА в Telegram

Прямая речь Кличко: "В Деснянском районе столицы госпитализировали пострадавшего 19-летнего мужчину".

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Детали: Кирилл Тимошенко сообщил о падении обломков БПЛА на проезжую часть дороги в Деснянском районе Киева, в результате чего повреждены окна в одном из домов.

Обновлено в 02:00. В КГВА уточнили, что 19-летний парень получил резаную рану стопы, наступив на стекло на месте падения сбитого беспилотника в Днепровском районе.

Напомним: 2 января Киев и Киевскую область атаковали вражеские беспилотники.