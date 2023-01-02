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ПВО сбила над Киевом 20 воздушных целей – КМВА

"Украинская правда"Понедельник, 2 января 2023, 03:15
ПВО сбила над Киевом 20 воздушных целей – КМВА
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Силы противовоздушной обороны уже сбили над Киевом 16 воздушных целей.

Источник: Киевская МВА в Telegram

Дословно: "По состоянию на эту минуту (02:37 – ред.) над столицей сбито 16 воздушных целей".

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Детали: В КГВА сообщили, что в Киеве продолжает работать ПВО.

В городе продолжается воздушная тревога.

Обновлено в 04:15. За время воздушной тревоги над столицей было сбито 20 воздушных целей, сообщила Киевская МВА.

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Напомним: В результате воздушной атаки на Киев поврежден жилой дом и пострадал 19-летний парень.

Темы: КиевПВО
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