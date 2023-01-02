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Президент Финляндии: Путин повторяет ошибки Сталина

"Украинская правда"Понедельник, 2 января 2023, 06:55
Президент Финляндии: Путин повторяет ошибки Сталина
САУЛИ НИИНИСТЁ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

В своей новогодней речи президент Финляндии Саули Ниинистьо отметил, что решительная поддержка Украины со стороны Финляндии, Европы и Запада продолжится и в этом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Ниинистьо видит сходство между вторжением России в Украину и Зимней войной в Финляндии.

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И Россия, и Советский Союз сделали грубую ошибку, считая, что быстро поставят Украину и Финляндию на колени, считает он.

"Лидеры авторитарной страны, Сталин и Путин, не учли существенного фактора. Что в свободной стране у людей есть воля и убеждения. И что народ, который действует сообща, - это великая сила" - сказал Ниинистьо.

По словам главы государства, второй просчет России заключался в том, что она думала, что симпатии Европы или Запада к Украине ослабнут.

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Этого не произошло, судьба украинцев переживается с глубоким сочувствием, отметил он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в своей новогодней речи заявил, что Франция будет поддерживать Украину до ее победы.

Темы: ПутинФинляндияСталин
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