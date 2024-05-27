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Разведка Британии: В РФ запустили журнал, который учит солдат "смертельно ненавидеть врага"

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПонедельник, 27 мая 2024, 12:40
Разведка Британии: В РФ запустили журнал, который учит солдат смертельно ненавидеть врага
Фото: The Insider

Разведка Великобритании обратила внимание на недавно изданный в России журнал "Политрук", который якобы призван помочь с воспитанием российских солдат и в котором цитируется советский диктатор Иосиф Сталин.

Источник: обзор британского Минобороны за 27 мая, сообщает "Европейская правда"

Детали: Во вступительной статье заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Горемыкина, который возглавлял главное политическое управление Вооруженных сил, четко указано, что новый журнал в значительной степени опирается на наследие военных изданий советских времен, направленных на политическое образование военнослужащих.

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Горемыкин цитирует Сталина, говоря о "важности политического образования солдат, которые должны смертельно ненавидеть врага".

"Журнал подчеркивает, что враг в Украине сегодня такой же, как и враг, с которым боролся Советский Союз, а именно - нацисты. Карта Украины, опубликованная в журнале, используется для поддержки аргументов, ставящих под сомнение подлинность украинской государственности, а следовательно, оправдывающих вторжение", - говорится в обзоре.

Британская разведка отмечает, что этот журнал отражает политизированное использование истории, которое стало заметной чертой российской образовательной политики в последние годы, особенно после вторжения в Украину, и продолжает подпитывать силовые нарративы, которые Россия использует для воздействия на своих военнослужащих и населения в целом.

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Что предшествовало:

  • В предыдущем обзоре разведка Британии отмечала, что российские оккупационные войска не достигли заявленной кремлевским правителем Владимиром Путиным цели по созданию "буферной зоны" на севере Харьковской области.
  • Перед этим ведомство обратило внимание на укорененность коррупции в структурах Минобороны РФ и в связи с этим выразило ожидание новых арестов в ведомстве.

Темы: РосcияпропагандаармияСталин
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