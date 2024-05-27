Разведка Великобритании обратила внимание на недавно изданный в России журнал "Политрук", который якобы призван помочь с воспитанием российских солдат и в котором цитируется советский диктатор Иосиф Сталин.

Источник: обзор британского Минобороны за 27 мая, сообщает "Европейская правда"

Детали: Во вступительной статье заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Горемыкина, который возглавлял главное политическое управление Вооруженных сил, четко указано, что новый журнал в значительной степени опирается на наследие военных изданий советских времен, направленных на политическое образование военнослужащих.

Реклама:

Горемыкин цитирует Сталина, говоря о "важности политического образования солдат, которые должны смертельно ненавидеть врага".

"Журнал подчеркивает, что враг в Украине сегодня такой же, как и враг, с которым боролся Советский Союз, а именно - нацисты. Карта Украины, опубликованная в журнале, используется для поддержки аргументов, ставящих под сомнение подлинность украинской государственности, а следовательно, оправдывающих вторжение", - говорится в обзоре.

Британская разведка отмечает, что этот журнал отражает политизированное использование истории, которое стало заметной чертой российской образовательной политики в последние годы, особенно после вторжения в Украину, и продолжает подпитывать силовые нарративы, которые Россия использует для воздействия на своих военнослужащих и населения в целом.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: