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Несмотря на потери, оккупанты продолжают наступление на Бахмутском направлении – Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 2 января 2023, 17:33
Несмотря на потери, оккупанты продолжают наступление на Бахмутском направлении – Генштаб
фото: Генштаб

По состоянию на вечер 2 января оккупанты продолжают сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. 

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник нанес ракетный и 28 авиационных ударов. Следует отметить, что 27 авиационных ударов российские оккупанты нанесли по гражданской инфраструктуре, используя БпЛА "Шахед-136". Все эти дроны были сбиты.

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Противник, теряя много живой силы, продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и 5 - по позициям его зенитно-ракетных комплексов".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений.

ВИДЕО ДНЯ

Враг обстреливал украинские населенные пункты на Северском, Слобожанском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском направлениях.

На Купянском направлении враг обстрелял из минометов и реактивной артиллерии.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега Днепра.

В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Антоновки и Берислава. Есть раненые среди мирного населения.

Темы: ГенштабвойнаРосcияБахмут
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