Несмотря на потери, оккупанты продолжают наступление на Бахмутском направлении – Генштаб
По состоянию на вечер 2 января оккупанты продолжают сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении.
Источник: Генштаб
Дословно: "Противник нанес ракетный и 28 авиационных ударов. Следует отметить, что 27 авиационных ударов российские оккупанты нанесли по гражданской инфраструктуре, используя БпЛА "Шахед-136". Все эти дроны были сбиты.
Противник, теряя много живой силы, продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.
Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и 5 - по позициям его зенитно-ракетных комплексов".
Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений.
Враг обстреливал украинские населенные пункты на Северском, Слобожанском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском направлениях.
На Купянском направлении враг обстрелял из минометов и реактивной артиллерии.
На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега Днепра.
В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Антоновки и Берислава. Есть раненые среди мирного населения.