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В Севастополе слышали взрывы, оккупанты говорят: сбили 2 беспилотника

Ирина БалачукПонедельник, 2 января 2023, 22:07
Фото иллюстративное с pixabay.com

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работает ПВО, а над морем сбили беспилотник.

Источник: Развожаев в Telegram, российские паблики в Telegram

Прямая речь Развожаева: "В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА".

Детали: Гауляйтер добавил, что все службы работают в штатном режиме.

Российские паблики пишут, что в Севастополе слышали минимум 3 взрыва.

Дополнено: Позже Развожаев сообщил, что системы ПВО якобы сбили еще один БПЛА над морем.

"Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие", – подытожил так называемый "губернатор".

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Темы: КрымСевастопольвзрыв
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