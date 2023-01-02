В Севастополе слышали взрывы, оккупанты говорят: сбили 2 беспилотника
Понедельник, 2 января 2023, 21:07
Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работает ПВО, а над морем сбили беспилотник.
Источник: Развожаев в Telegram, российские паблики в Telegram
Прямая речь Развожаева: "В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА".
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Детали: Гауляйтер добавил, что все службы работают в штатном режиме.
Российские паблики пишут, что в Севастополе слышали минимум 3 взрыва.
Дополнено: Позже Развожаев сообщил, что системы ПВО якобы сбили еще один БПЛА над морем.
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"Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие", – подытожил так называемый "губернатор".
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев вывез все свое имущество, включая собак и кошек на Кипр.