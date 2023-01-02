Новый глава МИД Израиля запланировал разговор с Лавровым и хочет меньше публично говорить о войне

Новоназначенный министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Израиль начнет "говорить меньше публично" о войне России и Украины.

Источник: Haaretz

Детали: Коэн заявил, что во вторник у него запланирован разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

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Он также отказался комментировать предоставление Украине оборонительного оружия и заявил, что Украина продолжит получать "значительную гуманитарную помощь".

Прямая речь: "В российско-украинском вопросе мы будем делать одну вещь наверняка - говорить меньше публично".

Напомним:

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