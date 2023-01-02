Новый глава МИД Израиля запланировал разговор с Лавровым и хочет меньше публично говорить о войне

Новоназначенный министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Израиль начнет "говорить меньше публично" о войне России и Украины.

Источник: Haaretz

Детали: Коэн заявил, что во вторник у него запланирован разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Он также отказался комментировать предоставление Украине оборонительного оружия и заявил, что Украина продолжит получать "значительную гуманитарную помощь".

Прямая речь: "В российско-украинском вопросе мы будем делать одну вещь наверняка - говорить меньше публично".

Напомним:

Американский Axios, ссылаясь на слова неназванных украинских и израильских чиновников сообщил, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский якобы вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО.

По словам израильского источника, Нетаньяху просил Украину изменить позицию и на этот раз проголосовать против, или хотя бы воздержаться.

Зеленский на эту просьбу якобы сказал, что в обмен на такое голосование Украины хотел бы услышать, как новое правительство Израиля планирует изменить позицию по помощи Украине, в частности, можно ли рассчитывать на средства защиты от баллистических ракет и иранских дронов. По словам украинского источника, Нетаньяху не стал давать каких-либо обещаний, но отметил, что готов обсудить просьбу Зеленского в будущем. Зеленский не был доволен таким ответом.

В итоге Украина выбрала нейтральный вариант и решила не участвовать в голосовании на Генассамблее - чтобы, как сообщил украинский собеседник Axios, "дать шанс отношениям с Нетаньяху".

Израильский источник говорит, что Нетаньяху был разочарован тем, что Киев выбрал именно такое решение, а не "воздержался" в голосовании.