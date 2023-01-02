Зеленский: Россия планирует длительную атаку "Шахедами"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники с начала 2023 года сбили уже более 80 вражеских дронов. По его словам, есть информация, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "С начала года прошло всего два дня, а количество сбитых иранских дронов над Украиной уже более 80. И в ближайшее время это количество может возрасти. Потому что в эти недели ночи могут быть довольно неспокойными.

Мы имеем информацию, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, нашей ПВО, нашей энергетики".

Детали: Зеленский также отметил успешную защиту неба воздушные командования "Центр", "Юг" и "Восток".

Особую благодарность он выразил бойцам 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинам 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск.

Прямая речь: "Российскому режиму нужны мобилизационные эмоции. Что-то такое, что они хотят демонстрировать своей стране, чтобы врать дальше, якобы все у них идет "по плану".

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Наша же задача - ежедневно давать Украине успехи, достижения, пусть небольшие, но победы над террористами и террором. Каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждые сутки с электричеством для наших людей и минимальные графики отключений - это именно такие победы.

И каждый шаг наших военных на фронте вперед, каждая сохраненная позиция - это такие успехи, которые имеют сейчас стратегическое значение.

Мы должны повысить максимально для государства-террориста цену новой мобилизации и войны в целом".