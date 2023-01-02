Зеленский: Россия планирует длительную атаку "Шахедами"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники с начала 2023 года сбили уже более 80 вражеских дронов. По его словам, есть информация, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "С начала года прошло всего два дня, а количество сбитых иранских дронов над Украиной уже более 80. И в ближайшее время это количество может возрасти. Потому что в эти недели ночи могут быть довольно неспокойными.

Реклама:

Мы имеем информацию, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, нашей ПВО, нашей энергетики".

Детали: Зеленский также отметил успешную защиту неба воздушные командования "Центр", "Юг" и "Восток".

Особую благодарность он выразил бойцам 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинам 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Российскому режиму нужны мобилизационные эмоции. Что-то такое, что они хотят демонстрировать своей стране, чтобы врать дальше, якобы все у них идет "по плану".

Наша же задача - ежедневно давать Украине успехи, достижения, пусть небольшие, но победы над террористами и террором. Каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждые сутки с электричеством для наших людей и минимальные графики отключений - это именно такие победы.

И каждый шаг наших военных на фронте вперед, каждая сохраненная позиция - это такие успехи, которые имеют сейчас стратегическое значение.

Мы должны повысить максимально для государства-террориста цену новой мобилизации и войны в целом".