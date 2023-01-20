Силы обороны поразили почти 30 районов сосредоточения и 7 ЗРК врага – сводка

Украинские защитники отбили атаки врага в районах 16 населенных пунктов трех областей, а также нанесли удары по позициям россиян, поразив почти 30 районов сосредоточения и 7 ЗРК врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник нанес за прошедшие сутки 9 ракетных и 23 авиационных удара и совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины есть повышенная угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.

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Враг основные усилия сосредоточивает на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском – обороняется".

Детали: За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Дилиевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное в Запорожье.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Впрочем, под видом совместных с Беларусью учений Россия наращивает авиационную группировку.

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Враг обстрелял из артиллерии районы Тимофеевки Сумской области и Ветеринарного, Стрелецкой, Зеленого, Старицы, Волчанска, Вильчи, Бударок, Красного Первого, Двуречной и Купянска на Харьковщине.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Тавильжанка, Ольшана, Орлянское, Купянск, Крохмальное, Песчаное, Берестовое, Стельмаховка и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Макеевки, Площанки, Червонопоповки, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Богоявленку, Золотую Ниву, Великую Новоселку и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Временка и Новополье в Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки и Каменское в Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Качкаровку, Республиканец, Тягинку, Ивановку, Новотягинку, Токаревку, Ингулец, Херсон, Благовещенское и Разлив.

В штабе отмечают, что в штабе отмечают, что на временно оккупированных территориях АР Крым Россия готовится к скрытой мобилизации. В частности, в городе Севастополь вызовы в военные комиссариаты начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 - по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также украинские военные уничтожили три БпЛА типа "Ланцет-3".

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 6 пунктов управления, 8 районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов.