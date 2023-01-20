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Leopard 2 не вошли в рекордный пакет помощи от Финляндии, решение будет отдельно – Минобороны

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 11:50
Танк Leopard. Фото: wikipedia.org

Танки Leopard 2 не вошли в крупнейший пакет помощи Финляндии для Украины, решение по ним будут принимать отдельно.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом сказал специальный советник министра обороны Финляндии Миика Пюннонен.

"Из того, что я могу сообщить – этот пакет не включает танки Leopard 2... В него входят тяжелое вооружение и боеприпасы", – сказал он в комментарии агентству.

По его словам, решение о предоставлении Украине "Леопардов", которых у Финляндии около 200, будет приниматься отдельно по итогам координации с союзниками на авиабазе "Рамштайн", где сегодня проходит новая встреча представителей около 50 государств по военной поддержке Украины. 

Напомним, 20 января Финляндия объявила о выделении рекордного пакета помощи для Украины на 400 млн евро, в него войдет тяжелое оружие. Это более чем вдвое больше, чем совокупная стоимость предыдущих пакетов. Детали не разглашаются для безопасности логистики. 

Предоставление такой масштабной помощи стало возможным благодаря договоренности со Швецией о том, что она при необходимости поможет Финляндии компенсировать переданное Украине.

Темы: ФинляндияУкраинаоружие
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