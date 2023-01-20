Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Столтенберг: Новая военная помощь позволит Украине наступать

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 16:56

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, принимавший участие в заседании формата "Рамштайн", приветствовал сообщение о новых поставках оружия в Украину.

Слова генсека приводит издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Тот факт, что Украина получит сотни новых единиц бронетехники, боевых машин пехоты, а также танки, будет иметь огромное значение для нее, сказал Столтенберг.

Реклама:

Эта поддержка не только позволит украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать собственные наступательные действия, чтобы отвоевать территорию, добавил Столтенберг.

На вопрос, наносит ли Германия ущерб европейскому единству из-за того, что она еще не дала согласие на поставку Leopard 2, Столтенберг ответил, что "консультации будут продолжаться". Он напомнил, что с начала войны разновидности поддержки постоянно менялись.

Генсек также подчеркнул, что Германия является одним из союзников, которые больше всего поддерживают Украину.

ВИДЕО ДНЯ

"Артиллерия, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, а теперь и бронетранспортеры типа Marder: Германия действительно является лидером в поддержке Украины во многих-многих сферах", - сказал он.

Напомним, в четверг Соединенные Штаты объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 2,5 миллиарда долларов, которая будет включать больше бронетехники и боеприпасов.

Напомним, Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих. 

19 января рекордный пакет помощи для Украины анонсировала также Эстония, его общая стоимость - 113 миллионов евро. 

Темы: НАТОоружиеУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
НАТО
Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта
Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять
Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: