Столтенберг: Новая военная помощь позволит Украине наступать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, принимавший участие в заседании формата "Рамштайн", приветствовал сообщение о новых поставках оружия в Украину.

Слова генсека приводит издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Тот факт, что Украина получит сотни новых единиц бронетехники, боевых машин пехоты, а также танки, будет иметь огромное значение для нее, сказал Столтенберг.

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Эта поддержка не только позволит украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать собственные наступательные действия, чтобы отвоевать территорию, добавил Столтенберг.

На вопрос, наносит ли Германия ущерб европейскому единству из-за того, что она еще не дала согласие на поставку Leopard 2, Столтенберг ответил, что "консультации будут продолжаться". Он напомнил, что с начала войны разновидности поддержки постоянно менялись.

Генсек также подчеркнул, что Германия является одним из союзников, которые больше всего поддерживают Украину.

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"Артиллерия, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, а теперь и бронетранспортеры типа Marder: Германия действительно является лидером в поддержке Украины во многих-многих сферах", - сказал он.

Напомним, в четверг Соединенные Штаты объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 2,5 миллиарда долларов, которая будет включать больше бронетехники и боеприпасов.

Напомним, Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих.

19 января рекордный пакет помощи для Украины анонсировала также Эстония, его общая стоимость - 113 миллионов евро.