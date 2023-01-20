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США советуют Украине отложить запланированное контрнаступление – Белый дом

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 18:58
США советуют Украине отложить запланированное контрнаступление – Белый дом
Белый дом, фото Getty Images

Высокопоставленные чиновники США советуют Украине подождать с началом масштабного наступления на российские силы, пока она не получит последнюю партию американского оружия, а ее войска не пройдут соответствующее обучение.

Об этом на брифинге в пятницу заявил высокопоставленный чиновник администрации президента США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Он добавил, что переговоры США с Украиной относительно любого контрнаступления происходят в контексте обеспечения того, чтобы украинцы сначала уделили достаточно времени обучению на новейшем вооружении, предоставленном американской стороной.

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В разговоре с небольшой группой журналистов на условиях анонимности чиновник также заявил, что Соединенные Штаты придерживаются своего решения не предоставлять танки M1 Abrams Украине, поскольку они дорогие и сложные в обслуживании.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который принимал участие в заседании формата "Рамштайн", приветствовал сообщение о новых поставках оружия в Украину. По его словам, эта поддержка не только позволит украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать собственные наступательные действия, чтобы отвоевать территорию.

В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли считает, что военными средствами вытеснить россиян с оккупированных территорий Украины в этом году будет очень трудно.

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"Линия фронта идет от Харькова до Херсона и она более-менее статична, за исключением Соледара, Бахмута. Это огромная территория и там остается много российских сил, которые оккупировали Украину", - сказал Милли.

В четверг Соединенные Штаты объявили о выделении Украине дополнительных 2,5 млрд долларов военной помощи. Пакет будет включать больше бронетехники и боеприпасов.

Темы: СШАконтрнаступлениевойнаУкраина
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