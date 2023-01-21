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Британская разведка: ситуация на фронте зашла в тупик, возможны лишь локальные продвижения

"Европейская правда"Суббота, 21 января 2023, 08:24

Ситуация на фронте в Украине в целом находится в состоянии тупика, однако существует реальная возможность локального продвижения российских войск вокруг Бахмута.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"В последние дни ожесточенные бои шли в трех секторах. На северо-востоке, вблизи Кременной, Украина, вероятно, достигла небольших успехов и успешно защитилась от российской контратаки", - говорится в сообщении.

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В Донецкой области, на Бахмутском направлении, российские и марионеточные силы "Вагнера", вероятно, восстанавливают свои позиции в городе Соледар после его захвата в начале недели.

На юге, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы, которые проводили артиллерийские перестрелки и столкновения, но избегали широкомасштабных наступательных действий.

Напомним, немецкая Федеральная служба разведки (BND) обеспокоена высокими потерями украинской армии в боях за город Бахмут.

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На секретном заседании на этой неделе сообщила депутатам в Бундестаге, что сейчас украинская армия ежедневно теряет трехзначное количество солдат в боях с российскими оккупантами.

Темы: Великобританияразведкавойна
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