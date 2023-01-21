Россияне безуспешно пытались наступать на Авдеевском направлении – сводка Генштаба

Россияне сосредотачивают усилия на попытках полной оккупации Донетчины, вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Враг не отказывается от своих захватнических планов, основные усилия сосредоточивает на попытках полной оккупации Донецкой области. Вел безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Продолжает попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях, наращивает интенсивность применения авиации. На других направлениях – ведет оборону".

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Детали: В течение суток противник совершил 26 авиационных ударов и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок не обнаружено. В Беларусь перемещаются подразделения территориальных войск. С целью поддержания армии в готовности к применению в очередной раз продлен срок проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси. На этот раз до 30 января. Сохраняется угроза провокационных пограничных вооруженных инцидентов.

Республика Беларусь продолжает оказывать всестороннюю поддержку российской агрессии. Кроме совместных учений, на территории Беларуси продолжается подготовка российских подразделений.

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Враг не прекращает артиллерийских обстрелов вдоль всей линии соприкосновения. От минометного и артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Бачевск и Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Старица, Огирцево, Волчанск, Бударки, Колодязное и Новомлинск на Харьковщине.

На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крохмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Вишневое и Першотравневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял Новоегоровку, Макеевку, Площанку, Невское, Червонопоповку, Диброву и Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись позиции украинских войск в районах более 25 населенных пунктов. Среди них Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском - обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 25 населенных пунктов. В частности, это - Времовка и Новополье в Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Чаривне, Новоданиловка, Каменское и Плавни в Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из всего спектра артиллерии Веселое Запорожской области и Казацкое, Новоберислав, Тягинку, Токаревку, Садовое, Надднепрянское и Херсон.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 2 - по позициям его ЗРК. Украинская артиллерия также поразила район сосредоточения захватчиков.