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Глава Минобороны Германии: Скоро будет принято решение по танкам для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 08:18
Танки Leopard 2. Фото defence-ua.com

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал к терпению в вопросе принятия решения о поставках танков Leopard 2 Украине.

Об этом он заявил в интервью ARD, пишет "Европейская правда".

"Это не просто вопрос поставки или непоставки этих танков, но и взвешивание последствий бездействия, а также действий. "Leopard" – это тяжелое бронированное оружие, которое также может быть использовано в наступательных целях. И вы должны очень хорошо подумать, когда передаете их. Скоро будет принято решение. Но это зависит от многих факторов", – сказал Писториус.

Он считает, что в интересах Германии и Европы делать это осторожно и взвешенно, "а не поспешно или легкомысленно".

"Решения принимаются тогда, когда они необходимы – и это происходит в канцелярии. Среди прочего, речь идет о вопросе безопасности собственного населения и утверждении, что мы не хотим становиться стороной в войне. И в то же время всеми силами поддерживать Украину, чтобы победить в этой войне", – сказал Писториус.

Министр отметил, что есть и другие государства, "которые могут внести свой вклад". Одно из них "действовало совместно и согласованно как союзники на всех этапах во время этой ужасной войны" и имело хороший опыт в этом процессе.

На вопрос о заявлении, что он хочет проверить запасы танков бундесвера, министр ответил, что его работа "гораздо более обширная и точная, чем просто подсчет того, сколько танков "Leopard" имеется и сколько их может быть поставлено".

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В первую очередь его волнуют оперативные возможности и сроки, а также координация с партнерами и промышленностью. Он хочет быть готовым к возможному решению о поставке танков "Leopard".

Напомним, глава МИД Германии заявила, что Берлин не будет возражать, если Польша отправит танки Leopard 2 немецкого производства в Украину.

Темы: Германияпомощь Украинеоружие
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