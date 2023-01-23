Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Минобороны Германии: Скоро будет принято решение по танкам для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 07:18
Глава Минобороны Германии: Скоро будет принято решение по танкам для Украины
Танки Leopard 2. Фото defence-ua.com

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал к терпению в вопросе принятия решения о поставках танков Leopard 2 Украине.

Об этом он заявил в интервью ARD, пишет "Европейская правда".

"Это не просто вопрос поставки или непоставки этих танков, но и взвешивание последствий бездействия, а также действий. "Leopard" – это тяжелое бронированное оружие, которое также может быть использовано в наступательных целях. И вы должны очень хорошо подумать, когда передаете их. Скоро будет принято решение. Но это зависит от многих факторов", – сказал Писториус.

Реклама:

Он считает, что в интересах Германии и Европы делать это осторожно и взвешенно, "а не поспешно или легкомысленно".

"Решения принимаются тогда, когда они необходимы – и это происходит в канцелярии. Среди прочего, речь идет о вопросе безопасности собственного населения и утверждении, что мы не хотим становиться стороной в войне. И в то же время всеми силами поддерживать Украину, чтобы победить в этой войне", – сказал Писториус.

Министр отметил, что есть и другие государства, "которые могут внести свой вклад". Одно из них "действовало совместно и согласованно как союзники на всех этапах во время этой ужасной войны" и имело хороший опыт в этом процессе.

ВИДЕО ДНЯ

На вопрос о заявлении, что он хочет проверить запасы танков бундесвера, министр ответил, что его работа "гораздо более обширная и точная, чем просто подсчет того, сколько танков "Leopard" имеется и сколько их может быть поставлено".

В первую очередь его волнуют оперативные возможности и сроки, а также координация с партнерами и промышленностью. Он хочет быть готовым к возможному решению о поставке танков "Leopard".

Напомним, глава МИД Германии заявила, что Берлин не будет возражать, если Польша отправит танки Leopard 2 немецкого производства в Украину.

Темы: Германияпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Германия
В Германии напали на детей, потому что говорили на украинском: 10-летнего мальчика сбросили с моста
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
В Берлине требуют отменить выступление россиянки Нетребко в государственной опере
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: