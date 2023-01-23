Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ: Задержан сумчанин, который должен был шпионить в ОВА для ФСБ

Елена РощинаПонедельник, 23 января 2023, 09:51
СБУ: Задержан сумчанин, который должен был шпионить в ОВА для ФСБ
Задержали агента ФСБ в Сумах, фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что в результате многоэтапной спецоперации в Сумах задержан агент Федеральной службы безопасности России, который получил враждебное задание устроиться в Управление оборонной работы областной военной администрации.

Источник: СБУ

Детали: В случае успешного проникновения в ряды госучреждения он должен был скрыто собирать секретную информацию о системе защиты региона в условиях вооруженной агрессии РФ, отмечают в спецслужбе.

Реклама:

Полученные сведения мужчина планировал передавать врагу через закрытые каналы электронной связи с использованием заранее отработанных условных символов.

Однако сотрудники СБУ помешали этим намерениям: разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали возле административного здания местной ОВА.

По данным следствия, предателем оказался житель областного центра, которого ФСБ завербовало перед началом полномасштабного вторжения.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно СБУ: "Злоумышленник согласился на сотрудничество с агрессором из-за своих прокремлевских убеждений и денежного вознаграждения.

После 24 февраля 2022 года по указанию российской спецслужбы он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона. Для этого объезжал территорию и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск.

Кроме того, он собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей.

Чтобы максимально обезопасить российского агента от разоблачения, оккупанты рассчитывались за его "услуги" криптовалютой".

Детали: Контрразведка СБУ предотвратила агентурное проникновение врага в органы государственной власти на северо-востоке Украины.

Во время обыска по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили российский паспорт, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

 

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Спецоперацию по разоблачению вражеского агента проводили сотрудники Службы безопасности Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Темы: СумыСБУФСБшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Сумы
В Сумах завершили разбор завалов, Зеленский показал фото
Ракетный удар РФ по учебному заведению в Сумах: возросло количество погибших и раненых
В Сумах россияне разрушили корпус учебного заведения, погиб человек, есть раненые
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: