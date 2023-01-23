СБУ: Задержан сумчанин, который должен был шпионить в ОВА для ФСБ

Служба безопасности Украины заявляет, что в результате многоэтапной спецоперации в Сумах задержан агент Федеральной службы безопасности России, который получил враждебное задание устроиться в Управление оборонной работы областной военной администрации.

Источник: СБУ

Детали: В случае успешного проникновения в ряды госучреждения он должен был скрыто собирать секретную информацию о системе защиты региона в условиях вооруженной агрессии РФ, отмечают в спецслужбе.

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Полученные сведения мужчина планировал передавать врагу через закрытые каналы электронной связи с использованием заранее отработанных условных символов.

Однако сотрудники СБУ помешали этим намерениям: разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали возле административного здания местной ОВА.

По данным следствия, предателем оказался житель областного центра, которого ФСБ завербовало перед началом полномасштабного вторжения.

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Дословно СБУ: "Злоумышленник согласился на сотрудничество с агрессором из-за своих прокремлевских убеждений и денежного вознаграждения.

После 24 февраля 2022 года по указанию российской спецслужбы он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона. Для этого объезжал территорию и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск.

Кроме того, он собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей.

Чтобы максимально обезопасить российского агента от разоблачения, оккупанты рассчитывались за его "услуги" криптовалютой".

Детали: Контрразведка СБУ предотвратила агентурное проникновение врага в органы государственной власти на северо-востоке Украины.

Во время обыска по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили российский паспорт, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Спецоперацию по разоблачению вражеского агента проводили сотрудники Службы безопасности Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.