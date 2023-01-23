Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша попросит у Германии разрешение передать Leopard, но даст танки в любом случае - премьер

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 10:57

Польша обратится к Германии за разрешением на отправку танков Leopard в Украину, но даже если такого согласия не будет, передаст танки в рамках "малой коалиции".

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Моравецкий заявил, что формальный запрос на получение согласия, который будет направлен в Берлин - это "второстепенный" вопрос. Он добавил, что "искрой надежды" на согласие Германии в этом вопросе стало недавнее заявление министра иностранных дел Германии.

Реклама:

"Давление имеет смысл. Наши усилия по созданию коалиции государств, которые хотят помочь в этой драматической борьбе в Украине, оказываются эффективными", - сказал он.

Он добавил, что "мы постоянно давим на правительство в Берлине, чтобы оно предоставило свои танки".

"У них есть более 350 активных Leopard и около 200 на хранении. Они действительно могут помочь Украине, которая сегодня борется. Эта борьба также означает борьбу за безопасность, за мир в Европе", - добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

На вопрос, обратилась ли Польша уже к Германии за разрешением на отправку, он ответил: "Мы обратимся за таким согласием, но это второстепенный вопрос".

"Даже если мы в итоге не получим этого согласия, в рамках небольшой коалиции - даже если в ней не будет немцев - мы все равно передадим танки вместе с другими в Украину. Условием для нас является создание хотя бы такой маленькой коалиции государств на данный момент", - сказал он.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус призвал к терпению в вопросе принятия решения о поставках танков Leopard 2 Украине.

Напомним, глава МИД Германии заявила, что Берлин не будет возражать, если Польша отправит танки Leopard 2 немецкого производства в Украину.

Темы: ПольшаоружиеГерманияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Польша
Польша заявила, что готова "полностью отрезать" Беларусь от Европы в случае необходимости
Консульство Польши прекратило работу в российском Смоленске
Глава парламента Словакии поддержал запрет зерна из Украины
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: