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Польша попросит у Германии разрешение передать Leopard, но даст танки в любом случае - премьер

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 11:57

Польша обратится к Германии за разрешением на отправку танков Leopard в Украину, но даже если такого согласия не будет, передаст танки в рамках "малой коалиции".

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Моравецкий заявил, что формальный запрос на получение согласия, который будет направлен в Берлин - это "второстепенный" вопрос. Он добавил, что "искрой надежды" на согласие Германии в этом вопросе стало недавнее заявление министра иностранных дел Германии.

"Давление имеет смысл. Наши усилия по созданию коалиции государств, которые хотят помочь в этой драматической борьбе в Украине, оказываются эффективными", - сказал он.

Он добавил, что "мы постоянно давим на правительство в Берлине, чтобы оно предоставило свои танки".

"У них есть более 350 активных Leopard и около 200 на хранении. Они действительно могут помочь Украине, которая сегодня борется. Эта борьба также означает борьбу за безопасность, за мир в Европе", - добавил он.

На вопрос, обратилась ли Польша уже к Германии за разрешением на отправку, он ответил: "Мы обратимся за таким согласием, но это второстепенный вопрос".

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"Даже если мы в итоге не получим этого согласия, в рамках небольшой коалиции - даже если в ней не будет немцев - мы все равно передадим танки вместе с другими в Украину. Условием для нас является создание хотя бы такой маленькой коалиции государств на данный момент", - сказал он.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус призвал к терпению в вопросе принятия решения о поставках танков Leopard 2 Украине.

Напомним, глава МИД Германии заявила, что Берлин не будет возражать, если Польша отправит танки Leopard 2 немецкого производства в Украину.

Темы: ПольшаоружиеГерманияпомощь Украине
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