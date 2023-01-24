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Правительство Британии помогло подсанкционному Пригожину подать в суд на журналиста – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 24 января 2023, 02:50
Пригожин. Фото з Twitter ЕП

Министерство финансов Великобритании, которое тогда возглавлял Риши Сунак, позволило финансисту ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину обойти санкции, чтобы подать в суд на британского журналиста Элиота Хиггинса.

Источник: OpenDemocracy

Детали: Издание отмечает, что санкции, введенные в Великобритании и Европе в 2020 году, должны были помешать любому вести бизнес с Пригожиным. В 2018 году он также попал под санкции в США.

Но большое количество взломанных электронных писем показывает, Министерство финансов Великобритании в 2021 году, которым руководил Риши Сунак, выдало специальные лицензии, которые позволили олигарху обойти санкции и начать агрессивную юридическую кампанию против журналиста в лондонских судах.

Печально известный иск о клевете против Хиггинса появился после разоблачений издания Bellingcat о теневых операциях группы "Вагнера" и был частью стратегии Пригожина, направленной на подрыв санкций против него.

Дело развалилось в марте 2022 года после вторжения России в Украину. Но ключевые детали того, как подсанкционному российскому олигарху удалось осуществить юридическую атаку, до сих пор оставалось тайной.

Расследование OpenDemocracy выяснило это:

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  • Правительство предоставило британской юридической фирме лицензию на работу над делом и одобрило основные шаги на этом пути;
  • Санкции не позволили Пригожину приехать в Лондон, но правительство Великобритании дало разрешение его британским юристам прилететь бизнес-классом в Санкт-Петербург, чтобы они могли встретиться с глазу на глаз и завершить юридическую работу против Хиггинса;
  • Пригожин заплатил своим лондонским адвокатам напрямую банковским переводом из России, что заставило британский банк сначала удержать средства из-за санкций;
  • Лондонское дело было ключевым элементом его стратегии, направленной на то, чтобы сорвать санкции против него.

Огромное хранилище взломанных электронных писем и документов одной из крупнейших российских юридических фирм стало доступным для openDemocracy и The Intercept.

 
 

"Это свидетельствует о невероятной легкости, с которой один из самых известных в мире разжигателей войны смог использовать правовую систему Великобритании для достижения своих целей, даже находясь под санкциями", - пишет издание.

Утечка документов свидетельствует о том, как легко адвокаты Пригожина получали многочисленные лицензии на ведение дела, регулярно переписываясь с чиновниками в личной переписке.

Разоблачения о группе "Вагнера" и Пригожина были обнародованы Bellingcat в 2020 году, что привело к делу о клевете против Хиггинса.

Одобрение правительства на сотрудничество с олигархом получила лондонская фирма Discreet Law во главе с Роджером Герсоном, который специализируется на представлении интересов состоятельных иностранных клиентов.

Фирма работала с российскими юристами Пригожина, Capital Legal Services (CLS), над разработкой детального юридического плана.

OpenDemocracy отмечает, что Хиггинс был выбран мишенью индивидуально, а не в рамках судебного дела против Bellingcat. Это означало, что вместо того, чтобы утверждать, что расследования Bellingcat в отношении "Вагнера" были клеветническими, адвокаты полагались на твиты, которые Хиггинс создавал для продвижения расследований в социальных сетях.

Такой подход позволил Пригожину начать юридическую атаку в Великобритании, где живет Хиггинс, и где законы о клевете являются более строгими для журналистов, а не в Нидерландах, где находится штаб-квартира Bellingcat.

Дело развалилось, когда адвокаты Discreet отказались от своих услуг в марте прошлого года, через месяц после вторжения России в Украину, и было окончательно закрыто в мае. Хиггинс был вынужден понести расходы в размере 70 000 фунтов стерлингов.

Электронные письма и документы, с которыми ознакомилось издание OpenDemocracy, были разоблачены в результате серии хакерских атак на более 50 российских компаний и государственных учреждений, проведенных после вторжения России в Украину. Издание добавляет, что не знает личности хакеров, но оригинальность информации не была оспорена или опровергнута теми, кого она касалась.

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Темы: ВеликобританияВагнерРосcия
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