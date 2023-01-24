Как воюет ЧВК "Вагнер" в Украине: СМИ получили отчет украинской разведки

Журналисты CNN получили данные ГУР относительно тактики ведения боевых действий ЧВК "Вагнер" в Украине, согласно которым подтверждается их эффективность вокруг Бахмута и указывается на сложность противостояния российским боевикам.

Источник: CNN

Дословно: "В украинском докладе от декабря 2022 года, делается вывод, что "Вагнер" представляет уникальную угрозу на близком расстоянии, даже если понесет чрезвычайные потери".

Деталі: "Смерть тысяч вагнеровских солдат не имеет значения для российского общества", - утверждается в отчете, при этом отмечается, что бойцы "Вагнера" стали одноразовой пехотой российского наступления на востоке Украины.

"Штурмовые группы не отступают без команды... Несанкционированный отход команды или без ранения наказывается расстрелом на месте", - отмечается в документе ГУР.

Перехваты телефонных разговоров также свидетельствуют о беспощадном отношении на поле боя. В одном из них слышно, как солдат рассказывает о другом, который пытался сдаться украинцам. "Вагнеровцы поймали его и отрезали ему долбанные яйца", - говорит солдат.

Отмечается, что раненых вагнеровцев часто оставляют на поле боя на несколько часов. "Штурмовая пехота не имеет права самостоятельно выносить раненых с поля боя, поскольку их главная задача - продолжать штурм до достижения цели. В случае неудачи штурма отступать также разрешается только ночью", - указывают разведчики.

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Несмотря на жестокое равнодушие к потерям, продемонстрированное самим Пригожиным, в украинском анализе говорится о том, что тактика "Вагнера" "является единственной эффективной для плохо обученных мобилизованных войск, которые составляют большинство российских сухопутных войск".

Высказывается предположение, что российская армия, возможно, даже адаптирует свою тактику, чтобы стать более похожей на "Вагнера". "Вместо классических батальонных тактических групп российских вооруженных сил предлагаются штурмовые подразделения", - указывают в ГУР.

Это было бы значительным изменением традиционной опоры россиян на крупные механизированные подразделения.

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В украинском отчете говорится, что "Вагнер" разворачивает свои силы мобильными группами численностью около десятка или меньше человек, используя реактивные противотанковые гранатометы (РПГ) и разведданные беспилотников, которые в докладе названы "ключевым элементом".

Еще одним инструментом, который имеют солдаты "Вагнера", согласно документу, является использование средств связи производства компании Motorola. Хотя сама компания сообщила CNN, что приостановила все продажи в Россию и закрыла там свою деятельность.

Осужденные - десятки тысяч которых были завербованы "Вагнером" - часто составляют первую волну в атаке и несут наибольшие потери - до 80%, по данным украинских чиновников.

За ними следуют более опытные бойцы с тепловизорами и приборами ночного видения.

Если силам "Вагнера" удается занять позицию, артиллерийская поддержка позволяет им вырыть окопы и закрепить свои достижения, но эти окопы очень уязвимы для атак на открытой местности. Однако, согласно украинским перехватам - координация между вагнеровцами и российскими военными часто отсутствует.

Также сообщается, что пока российское министерство обороны не достигнет желаемого результата в войне, Пригожин будет наступать ему на пятки и требовать больше ресурсов для "Вагнера".

Группировка также, похоже, способна получить оружие другими способами. На прошлой неделе официальные лица США заявили, что "Вагнер" получал оружие из Северной Кореи. "В прошлом месяце Северная Корея доставила в Россию пехотные ракеты и реактивные снаряды для использования Вагнером", - заявил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

При этом Пригожин не испытывает недостатка в амбициях. На прошлой неделе, стоя в Соледаре, он заявил, что "Вагнер", вероятно, является "самой опытной армией в мире на сегодняшний день".