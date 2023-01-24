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На "Рамштайн" 12 стран договорились передать Украине около 100 Leopard 2 - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 24 января 2023, 17:51

Во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") на прошлой неделе двенадцать стран согласились предоставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст согласие на реэкспорт.

Об этом в интервью ABC News сообщил высокопоставленный украинский чиновник, передает "Европейская правда".

По словам источника, кроме Польши и Финляндии, которые публично согласились передать часть своих Leopard 2, Испания, Нидерланды и Дания также готовы предоставить танки. Однако для того, чтобы "танковая коалиция" могла продолжить обсуждение этого вопроса, необходимо согласие Германии.

Как страна-производитель Leopard 2, Германия должна одобрить экспортную лицензию, если страны хотят поставить часть своих танков в третью страну.

Украинский собеседник ABC News объяснил, что запасы боеприпасов для танков советских времен в Украине заканчиваются, и она не в состоянии производить новые боеприпасы, "поэтому это заставило нас найти альтернативный путь".

Он отметил решение Британии предоставить 14 своих танков Challenger 2, утверждая, что это помогло "пробить стену" в вопросе поставок танков из других стран.

Во вторник стало известно, что Германия получила запрос Польши о реэкспорте в Украину танков Leopard 2. В немецком правительстве заявили, что хотят рассмотреть эту заявку максимально быстро.

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Перед тем министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с генсеком НАТО заявил, что Берлин все еще не принял решение о передаче танков Leopard Украине. В то же время он заявил, что поддерживает инициативу других стран начать обучение украинцев на этих танках.

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Темы: РамштайнтанкиУкраина
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