Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нидерланды хотят выкупить у Германии 18 танков Leopard 2 в пользу Украины - премьер

"Европейская правда"Вторник, 24 января 2023, 20:53

Нидерланды могут выкупить 18 танков Leopard 2, которые были взяты у Германии в аренду, и передать их Украине в рамках танковой коалиции.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил нидерландский премьер Марк Рютте в интервью Frankfurte Allgemeine Zeitung.

"Мы взяли их в аренду, а это означает, что мы можем их купить, а это означает, что мы можем их бесплатно отдать", - сказал он.

Рютте, который подчеркнул понимание потребности Украины в западных танках, одновременно добавил, что такой шаг имеет смысл только в координации с другими странами, например Финляндией и Португалией, но решения пока нет.

По словам главы правительства Нидерландов, теперь решение о поставках Leopard должно принять немецкое правительство. Если Германия откажет, то Нидерланды с другими странами должны будут сами принять решение о поставках танков на двусторонней основе. "Но мы еще не на том этапе, и я не хочу оказывать давление на Германию", - добавил Рютте.

Как известно, Германия координировала предыдущие поставки вооружений с Нидерландами, например, в случае с самоходной гаубицей Panzerhaubitze 2000.

Во вторник стало известно, что Германия получила запрос Польши о реэкспорте в Украину танков Leopard 2. В немецком правительстве заявили, что хотят рассмотреть эту заявку максимально быстро. По данным СМИ, решение может быть объявлено уже в среду.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, по данным Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине роты боевых танков Leopard 2.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: танкиНидерландыпомощь Украине
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В СБУ разоблачили еще одного предателя: подполковник сливал данные врагу

На Западе уже обсуждают передачу Украине самолетов - Politico

Зеленский: После вторжения в Украину Путин для меня - никто

Россия запустила по Украине более 30 ракет, в Киеве и в Винницкой области прогремели взрывы

Канада готовится отправить Украине танки Leopard – СМИ

Meta восстановит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

Все новости...
танки
США могут передать Украине около 30 танков Abrams – Politico
Норвегия рассматривает поставку Украине до 8 танков Leopard 2 - СМИ
Spiegel: Германия передаст Украине Leopard 2
Последние новости
13:14
Генпрокурор Костин назначил новых заместителей
13:08
ПВО уничтожила 47 крылатых ракет россиян, враг совершил 55 пусков - Залужный
13:08
видеоССО "Азова" стали бригадой Сухопутных войск и уже воюют в Бахмуте
13:08
Как эвакуироваться из Харьковщины, Херсонщины и Запорожья, чтобы избежать аферистов - Минреинтеграции
13:02
Польша может доставить танки Leopard Украине в течение нескольких недель
12:46
Ракетная атака: на Киевщине есть попадание в энергетический объект – ОВА
12:38
Оккупанты атакуют Луганщину, под огнем Угледар и Авдеевка, возле Бахмута бои - ОВА
12:31
Глава Мюнхенской конференции: нерешительность Шольца оставила горькое послевкусие
12:28
В небе над Одесской областью сбили 3 ракеты "Калибр" – ОВА
12:24
Украинцы в 2022 перевели на личные карточки через Приватбанк более 2 триллионов
Все новости...