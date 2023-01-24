Нидерланды хотят выкупить у Германии 18 танков Leopard 2 в пользу Украины - премьер

Нидерланды могут выкупить 18 танков Leopard 2, которые были взяты у Германии в аренду, и передать их Украине в рамках танковой коалиции.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил нидерландский премьер Марк Рютте в интервью Frankfurte Allgemeine Zeitung.

"Мы взяли их в аренду, а это означает, что мы можем их купить, а это означает, что мы можем их бесплатно отдать", - сказал он.

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Рютте, который подчеркнул понимание потребности Украины в западных танках, одновременно добавил, что такой шаг имеет смысл только в координации с другими странами, например Финляндией и Португалией, но решения пока нет.

По словам главы правительства Нидерландов, теперь решение о поставках Leopard должно принять немецкое правительство. Если Германия откажет, то Нидерланды с другими странами должны будут сами принять решение о поставках танков на двусторонней основе. "Но мы еще не на том этапе, и я не хочу оказывать давление на Германию", - добавил Рютте.

Как известно, Германия координировала предыдущие поставки вооружений с Нидерландами, например, в случае с самоходной гаубицей Panzerhaubitze 2000.

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Во вторник стало известно, что Германия получила запрос Польши о реэкспорте в Украину танков Leopard 2. В немецком правительстве заявили, что хотят рассмотреть эту заявку максимально быстро. По данным СМИ, решение может быть объявлено уже в среду.

Кроме того, по данным Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине роты боевых танков Leopard 2.