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Первые танки Leopard поступят в Украину через три месяца – министр обороны Германии

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 13:46
Первые танки Leopard поступят в Украину через три месяца – министр обороны Германии
Boris Pistorius, фото Getty Images

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия может предоставить Украине первые боевые танки "Leopard" примерно через три месяца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Бундесвер "очень быстро" начнет обучение украинских солдат работе на танке и уточнение маршрутов поставок, заявил политик СДПГ после заседания комитета по вопросам обороны Бундестага в Берлине.

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Писториус назвал решение о поставках основных боевых танков "историческим, поскольку оно было скоординировано на международном уровне, а также потому, что это произошло в крайне взрывоопасной ситуации в Украине".

Министр добавил: "Это потенциально важное "изменение правил игры" в этой войне или на этом этапе войны".

В качестве первого шага Германия предоставит относительно новые танки Leopard из состава Бундесвера, чтобы иметь возможность вместе с партнерами доставить первый батальон в Украину. На втором этапе из старых танков Leopard должен быть сформирован второй батальон. Это "займет немного больше времени", – сказал Писториус.

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"Цель состоит в том, чтобы иметь возможность осуществить поставки как можно скорее", – сказал министр.

Писториус анонсировал дальнейшие дискуссии с партнерами по запланированным поставкам. Он в частности назвал Польшу, Канаду, Испанию и Португалию.

Он также сообщил о перспективе переговоров с производителями вооружений о "более быстром пополнении". "Это будет вызовом на ближайшие несколько лет", – добавил он.

В то же время министр дал понять: "Мы не станем партией войны". Передача основных боевых танков – это "не повод для празднования, даже если некоторые хотели бы этого". "Решение о таких вещах никогда не может быть очень приятным – оно необходимо", – добавил он.

По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.

Как известно, в среду 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это. 

Также в СМИ попала информация, что США готовят решение о передаче Украине танков M1 Abrams.

Темы: танкиГерманияоружиепомощь Украине
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