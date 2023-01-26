На Западе уже обсуждают передачу Украине самолетов - Politico

По информации дипломатических источников издания Politico, дискуссия о предоставлении Украине в будущем западных истребителей уже началась.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico от 26 января.

Разговоры с более чем десятком западных чиновников – дипломатов и военных – показывают, что внутренняя дискуссия о самолетах для Украины уже началась; вопрос активно лоббируют сама Украина и балтийские государства. Один из собеседников из стран Северной Европы тоже отметил, что истребители "были бы естественным следующим шагом" после того, как союзники решили предоставить танки.

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Дебаты ожидаемо будут еще более сложными, чем вокруг танков, из-за опасений эскалации.

По словам одного из собеседников, в Вашингтоне говорят, что об истребителях в настоящее время "пока не может быть речи". "Это красная линия. Но ведь прошлым летом "красной линией" были HIMARS, но в конце концов это сдвинулось. Потом это были танки – и это сдвинулось", – отметил он.

Еще один собеседник из Европы обратил внимание на то, с какой скоростью в последнее время начали приниматься решения по более тяжелому оружию. По его мнению, хотя прямо сейчас идея о предоставлении Украине истребителей выглядит чем-то невозможным, уже через некоторое время об этом могут начать говорить вполне серьезно.

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Считается, что именно авиация будет в центре внимания на следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (формата "Рамштайн"), которая запланирована в феврале. По мнению собеседников издания, речь может идти о каком-то ориентировочном плане на случай, если Украина в определенный момент критически нуждается в самолетах.

Напомним, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на прошлой неделе сказал, что у Нидерландов "нет табу" на обсуждение запроса о F-16, если бы такой поступил от Украины, а в правительстве Словакии прямо говорили о планах отдать Украине советские МиГ-29.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц пока категорически исключает идею предоставления Украине военных самолетов.

В европейских столицах уже считают, что война может тянуться еще 3-5 лет и даже дольше, и что Запад вплотную подошел к черте, когда может предоставить Украине какие-то виды вооружения, не спровоцировав Россию на радикальную эскалацию. Кроме того, есть опасения, что в случае этой эскалации пошатнулась бы общественная поддержка помощи Украине внутри западных государств.

По словам одного из европейских дипломатов, пишет издание, еще в начале 2022 года западные союзники договорились начинать давать Украине более серьезную поддержку оружием поэтапно и каждый раз оценивать ситуацию – иначе "спровоцировали бы жесткую реакцию России", вплоть до применения ядерного оружия. "Можно назвать это "процессом привыкания (Путина)", – отмечает собеседник. Поэтому через год после первых ПТРК уже принято решение о танках. По его мнению, об истребителях "вопрос лишь в том, когда".

Собеседники издания в Европе сходятся на том, что Запад сначала хочет исчерпать все, кроме истребителей, виды помощи, которые еще не предоставлялись и будут полезными – как ударные дроны и ракеты большей дальности.

Но есть признаки, что США в перспективе уже готовятся к предоставлению Украине самолетов - так, летом Палата представителей утвердила проект о 100 млн долларов на обучение украинских пилотов, а в октябре из Украины поступило сообщение, что группу пилотов уже выбрали для освоения западных истребителей.

Освоение западных истребителей будет для Украины вызовом и по логистическим причинам – на8чиная от технических особенностей и обслуживания и заканчивая тем, что они требуют длинных взлетных полос, и России было бы относительно легко заметить развертывание адаптированных мест базирования и ударить по ним. Среди экспертов есть мнения, что Украине больше подошли бы F-18 или Gripen – но их достаточно мало.