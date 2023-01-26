Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Западе уже обсуждают передачу Украине самолетов - Politico

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 10:17
На Западе уже обсуждают передачу Украине самолетов - Politico
Фото иллюстративное с сайта greekcitytimes.com

По информации дипломатических источников издания Politico, дискуссия о предоставлении Украине в будущем западных истребителей уже началась.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico от 26 января. 

Разговоры с более чем десятком западных чиновников – дипломатов и военных – показывают, что внутренняя дискуссия о самолетах для Украины уже началась; вопрос активно лоббируют сама Украина и балтийские государства. Один из собеседников из стран Северной Европы тоже отметил, что истребители "были бы естественным следующим шагом" после того, как союзники решили предоставить танки. 

Реклама:

Дебаты ожидаемо будут еще более сложными, чем вокруг танков, из-за опасений эскалации. 

По словам одного из собеседников, в Вашингтоне говорят, что об истребителях в настоящее время "пока не может быть речи". "Это красная линия. Но ведь прошлым летом "красной линией" были HIMARS, но в конце концов это сдвинулось. Потом это были танки – и это сдвинулось", – отметил он.

Еще один собеседник из Европы обратил внимание на то, с какой скоростью в последнее время начали приниматься решения по более тяжелому оружию. По его мнению, хотя прямо сейчас идея о предоставлении Украине истребителей выглядит чем-то невозможным, уже через некоторое время об этом могут начать говорить вполне серьезно. 

ВИДЕО ДНЯ

Считается, что именно авиация будет в центре внимания на следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (формата "Рамштайн"), которая запланирована в феврале. По мнению собеседников издания, речь может идти о каком-то ориентировочном плане на случай, если Украина в определенный момент критически нуждается в самолетах.   

Напомним, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на прошлой неделе сказал, что у Нидерландов "нет табу" на обсуждение запроса о F-16, если бы такой поступил от Украины, а в правительстве Словакии прямо говорили о планах отдать Украине советские МиГ-29. 

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц пока категорически исключает идею предоставления Украине военных самолетов. 

В европейских столицах уже считают, что война может тянуться еще 3-5 лет и даже дольше, и что Запад вплотную подошел к черте, когда может предоставить Украине какие-то виды вооружения, не спровоцировав Россию на радикальную эскалацию. Кроме того, есть опасения, что в случае этой эскалации пошатнулась бы общественная поддержка помощи Украине внутри западных государств. 

По словам одного из европейских дипломатов, пишет издание, еще в начале 2022 года западные союзники договорились начинать давать Украине более серьезную поддержку оружием поэтапно и каждый раз оценивать ситуацию – иначе "спровоцировали бы жесткую реакцию России", вплоть до применения ядерного оружия. "Можно назвать это "процессом привыкания (Путина)", – отмечает собеседник. Поэтому через год после первых ПТРК уже принято решение о танках. По его мнению, об истребителях "вопрос лишь в том, когда". 

Собеседники издания в Европе сходятся на том, что Запад сначала хочет исчерпать все, кроме истребителей, виды помощи, которые еще не предоставлялись и будут полезными – как ударные дроны и ракеты большей дальности.

Но есть признаки, что США в перспективе уже готовятся к предоставлению Украине самолетов - так, летом Палата представителей утвердила проект о 100 млн долларов на обучение украинских пилотов, а в октябре из Украины поступило сообщение, что группу пилотов уже выбрали для освоения западных истребителей. 

Освоение западных истребителей будет для Украины вызовом и по логистическим причинам – на8чиная от технических особенностей и обслуживания и заканчивая тем, что они требуют длинных взлетных полос, и России было бы относительно легко заметить развертывание адаптированных мест базирования и ударить по ним. Среди экспертов есть мнения, что Украине больше подошли бы F-18 или Gripen – но их достаточно мало. 

Темы: помощь Украинеавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
помощь Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
США могут передать Киеву кассетные боеприпасы большей дальности – СМИ
Зеленский о войне на территории РФ: Это большой риск, что мы останемся одни
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: