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В Украину приехали аудиторы из США для контроля за помощью - Нуланд

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 20:10

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд объявила, что в Киеве на этой неделе находятся аудиторы, которые призваны обеспечить подотчетность американской военной и финансовой помощи.

Как сообщает "Европейская правда", такое Нуланд заявила на слушаниях по вопросам противодействия российской агрессии в Сенате в четверг.

"Администрация и дальше сосредоточена на том, чтобы не допустить нецелевого использования помощи или оружия. Мы сотрудничаем со Всемирным банком, с (консалтинговой фирмой) Deloitte и с группой правительственных аудиторов США, которые находятся в Киеве на этой неделе", - отметила она во вступительном слове.

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Представитель Госдепа отдельно отметила последние меры, принятые в Украине для борьбы с коррупцией.

"Украина должна не просто пережить эту войну, она должна выйти из нее более сильной, "чистой", демократичной, более европейской. Именно за это борются украинские патриоты. Это также является ключевым в поддержке, которую оказывают Соединенные Штаты и наши международные партнеры. Решение президента Зеленского на этой неделе уволить и принять отставки чиновников, подозреваемых в коррупции, является мощным сигналом о решимости самой Украины в этом вопросе", - подчеркнула Нуланд.

Как известно, республиканцы, которые сейчас имеют большинство в Палате представителей США, активно продвигают идею усиления надзора за военной и финансовой помощью Украине, которая исчисляется десятками миллиардов долларов с начала активной фазы войны с РФ.

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До сих пор и Пентагон, и Государственный департамент США отмечали, что случаев нецелевого использования помощи в Украине зафиксировано не было.

Ранее неофициально сообщалось, что Белый дом якобы планирует до февраля 2023 года заключить контракт для реализации трехлетней инициативы, направленной на контроль за военной и финансовой помощью, предоставляемой Украине, под названием "Услуги по мониторингу, оценке и аудиту отчетности Украины" (Monitoring, Evaluation and Audit Services for Ukraine Reporting), или MEASURE.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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