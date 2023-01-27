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Польша планирует передать Украине еще 60 своих танков, кроме Leopard 2

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 10:20
Танк PT-91 Twardy. Фото wikipedia.org

Польша планирует передать Украине, кроме роты Leopard 2, еще шестьдесят модернизированных советских танков, в том числе PT-91 Twardy.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью канадскому CTV News.

Комментируя достигнутое согласие западных союзников о предоставлении Украине современных танков, он отметил роль в этом Польши, которая помогала убедить остальных и сама подала пример.

"Польша стала первой страной, которая передала 250 танков около полугода назад, или уже даже больше. Сейчас мы готовы предоставить 60 наших модернизированных танков, из которых тридцать – PT-91. И, в дополнение, четырнадцать Leopard 2 из тех, которые у нас есть", – отметил Моравецкий. 

Он отметил, что у России могут быть еще тысячи танков – "несколько тысяч, а некоторые говорят, что и более 15 тысяч", и если союзники действительно хотят помочь Украине выстоять, поддержка должна быть серьезной. 

По его словам, уже переданные Польшей машины стали весомым аргументом, когда она убеждала других союзников согласиться на поставку танков западного образца. Также Варшава отмечала, что в случае успеха Путина в Украине эта война будет лишь началом его попыток восстановить империю. 

"Если Европа хочет стабильного и длительного роста и мира, мирного пути развития – эти варварские нападения России нужно отразить... Оружие России – это страх. Нашим оружием должна быть солидарность. Путин ведет себя как геополитический игрок из прошлого. Это как Нерон, который ради своих целей готов сжечь Рим. А его (Путина) главная цель – возрождение Российской империи. Он взял худшее от "демонов ХХ века" – национализма, колониализма и многие инструменты тоталитарных режимов. И наш ответ должен быть очень решительным, потому что его успех будет означать не только поражение Украины, но и всего свободного мира", – подчеркнул премьер Польши.

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PT-91 Twardy – польская модификация модернизированного советского танка Т-72. О получении Украиной первых танков TP-91 сообщалось в июле, количество машин тогда не называли. 

Темы: Польшапомощь Украинетанки
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