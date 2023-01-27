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Оккупанты ударили из артиллерии по Авдеевке, атаковали 3 населенных пункта на Луганщине - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 27 января 2023, 11:48
Фото: Getty Images

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли массированный обстрел Авдеевки на Донетчине, вокруг города продолжались хаотичные обстрелы позиций защитников, на Луганщине были отражены атаки врага вблизи Площанки, Невского и Червонопоповки.

Источник: отчеты ОВА

Донетчина: утром - вражеский обстрел с.Катериновка (Ильиновская ОТО). Повреждены три дома, информация о пострадавших уточняется.

На Донецком направлении в течение ночи - хаотичные обстрелы позиций. Вечером - массированный артобстрел Авдеевки; по линии обороны вокруг города продолжались хаотичные обстрелы позиций.

Ожесточенные бои вблизи Соледара и Бахмута. Постоянные обстрелы Парасковиевки, Раздоловки и Васюковки. Интенсивные обстрелы Угледара, сообщают о многочисленных разрушениях за прошедшие сутки (разрушены две школы, до десятка частных домов и многоэтажек).

В течение суток - обстрелы Северска. Разрушен частный дом (прямое попадание), повреждены частные дома и многоэтажки.

На Донетчине 6 погибших, 9 раненых за сутки.

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Луганщина: подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки отбили атаки оккупантов вблизи Площанки, Невского и Червонопоповки.

На Купянском направлении противник обстрелял Стельмаховку.

На Лиманском направлении под огонь врага попали районы Макеевки, Невского, Червонопоповки, Кременной, Дибровы и Кузьминого.

Ситуация в области остается сложной.

Черниговщина: за минувшие сутки - 3 обстрела из минометов, Черниговский и Новгород-Северский районы. Без жертв. В селе Сеньковка Городнянской громады Черниговского района поврежден частный дом.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили обстрелы Белопольской и Великописаревской общин. Зафиксировано 29 прилетов.

По территории Белопольской общины враг бил из минометов и гранатометов. Также россияне сбросили две мины на Великописаревскую громаду.

К счастью, в обоих случаях без жертв и разрушений.

Днепропетровщина: ночью россияне снова обстреляли Никопольщину, несколько раз ударили из "Градов" по Мировской общине. Без жертв.

Повреждены 6 частных домов и 3 хозяйственные постройки, магазин, пекарня, три газопровода и линии электропередач.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Значково, Дерезовка, Малая Токмачка, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Шевченко, Плавни, Малые Щербаки, Каменское, Новоандреевка, Новоданиловка, Чаривне, Малиновка, Щербаки, Темировка, Белогорье, Полтавка, Степное.

Поступило 14 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Детали уточняются.

Харьковщина: сегодня утром враг из артиллерии обстрелял Купянск. "Прилеты" пришлись по открытой местности вблизи жилого дома, также есть попадания в гаражи и хозяйственные постройки.

На Слобожанском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Варваровка, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Бударки, Колодязное и Новомлинск.

На Купянском направлении противник обстрелял Двуречную, Синьковку, Подолы, Орлянку, Песчаное, Табаевку, Берестовое и Лозовую.

В Купянске повреждены 2 частных жилых дома. В пгт Казачья Лопань разрушен жилой дом. Незначительные ранения получил один человек.

В Волчанске в результате обстрелов также ранения получил один человек, госпитализирован в среднем состоянии.

Из-за обстрелов в пгт Двуречная погибли двое гражданских.

Между селами Красное и Большая Камышеваха в Изюмском районе двое мужчин нашли в поле неизвестное взрывное устройство. При попытке его поднять оно сдетонировало. Получили тяжелые ранения. Оба госпитализированы.

Николаевщина: вчера во время очередного массированного ракетного удара над областью было уничтожено 13 крылатых ракет.

Также вчера враг наносил удары по береговой полосе Очаковской громады. В результате вражеских обстрелов в Куцурубской общине разрушен жилой дом.

Пострадавших нет.

Херсонщина: враг снова обстрелял из артиллерии пригород и сам Херсон.

Ночью российские военные обстреляли временно оккупированный город Новая Каховка из минометов. Пострадали многоэтажные дома. Также вчера был обстрелян пгт Казацкое, в результате чего три человека получили ранения, один человек погиб на месте происшествия от полученных травм.

Российская армия обстреляла село Кочубеевка Бериславского района.

Прицельным огнем оккупанты атаковали административное здание. По предварительной информации, один человек погиб, трое человек получили ранения различной степени тяжести. Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

Темы: регионывойнаУкраинаРосcия
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