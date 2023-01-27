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В Финляндии приостановили рассмотрение просьб об убежище россиян, сбежавших от мобилизации

Пятница, 27 января 2023, 13:07

Иммиграционная служба Финляндии (Migri) приостановила некоторые решения в отношении россиян, которые подали прошение о предоставлении убежища.

Об этом рассказал Юха Симиля, региональный менеджер подразделения по вопросам предоставления убежища ведомства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.

"Мы еще не смогли принять решение относительно групп заявителей, которых может коснуться этот шаг и его последствия", - сказал Симиля.

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Причина - необходимость обновления информации о стране.

Геопространственная информация означает информацию о состоянии государства, например, информацию о политических или социальных условиях, ситуацию с правами человека и безопасностью, законодательство, географическую информацию, а также вопросы, связанные с повседневной жизнью, например, доступность здравоохранения.

Война в Украине, начатая Россией, и связанное с ней движение существенно изменили знания о стране в России.

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"Когда мы говорим о любой стране и начале войны, будь то Россия, Афганистан или Ирак, важно иметь как можно больше актуальной информации о стране, чтобы принимать решения. Необходимо выяснить, кого затрагивает кампания, что означает идти на фронт и какие последствия будет иметь отказ от военной службы. Приведет ли это к наказаниям, заключению или чему-то другому", - пояснил Симиля.

Обновление было начато еще осенью. Однако сбор информации оказался непростым.

Решение приостановлены еще и потому, что Иммиграционная служба хочет обеспечить, согласно закону, чтобы никто не был возвращен туда, где им грозит смертная казнь, пытки, преследование или другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

Россия объявила о частичной мобилизации в сентябре прошлого года.

В сентябре президент Саули Ниинистьо заявил, что Финляндии следует подумать о том, как реагировать на россиян призывного возраста, которые все чаще могут просить убежища в стране.

"Мы должны спросить, является ли основанием для получения убежища уклонение от призыва в стране, которая действует позорно", - сказал Ниинистьо.

По словам Симиля, война в Украине повлияла не только на количество поданных россиянами заявлений о предоставлении убежища, но и на критерии подачи.

Заметный рост количества заявлений был зафиксирован в сентябре-октябре прошлого года. Во многих случаях в качестве причины подачи заявки указывали начавшуюся в России мобилизацию.

В Миграционной службе рассчитывают завершить процесс обновления данных по России в течение нескольких недель. После этого принятие решений по заявкам россиян может быть возобновлено.

Как сообщалось, россияне, которые сбежали в Нидерланды, опасаясь мобилизации в армию в России, больше не будут иметь права автоматически оставаться в стране.

Темы: Финляндия
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