Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка Эстонии: РФ может продолжать массированные ракетные атаки более полугода

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 16:42

Нынешняя способность России производить высокоточные боеприпасы означает, что ракетные удары по Украине могут, по самому пессимистическому сценарию, продолжаться еще шесть-девять месяцев.

Так считает глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По его словам, по разным оценкам ракетные атаки РФ могут продолжаться от трех до девяти месяцев.

"С нашей самой оптимистичной точки зрения, это ближайшие три-четыре месяца, или до весны, а с более пессимистической, шесть-девять месяцев", - заявил Гросберг.

Он отметил, что продолжительность таких атак со стороны России зависит от двух факторов.

"Прежде всего, от того, сколько высокоточных боеприпасов было у России до начала войны. Это около 2500 ракет. Было потрачено от половины до двух третей. Но, как показывают последние фрагменты ракет, Россия на протяжении всей войны продолжала производить ракеты в дополнение к тем, что были на складах", - пояснил он.

В то же время количество выпущенных высокоточных ракет сократилось: если в октябре Россия выпускала по Украине трехзначное количество ракет, то с ноября среднемесячный показатель был двузначным, отметил Гросберг.

ВИДЕО ДНЯ

Как показывают аналитические данные, за полгода Россия успела произвести еще 65 ракет Х-101.

"Это свидетельствует о том, что в Россию продолжают поступать высокотехнологичные элементы", - сказал Гросберг.

По его словам, не исключено, что Россия предусмотрительно приобрела необходимые технологические элементы до начала вторжения.

"Но это означает, что высокоточные боеприпасы производятся и, вероятно, будут производиться еще очень долгое время", - констатировал Гросберг.

Как сообщалось, топливо к истребителям, которые бомбили Днепр и Кременчуг, могла помочь разработать немецкая компания.

Читайте также: Являются ли западные компании, оставшиеся в РФ, пособниками военных преступлений

Темы: ЭстонияРосcияракетный удар
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Королевская с мужем написали заявления на сложение мандатов нардепов - источники

Запрет на выезд касается и чиновников, которые непригодны к военной службе

фото, видеоВ Минобороны Ирана заявили, якобы атака беспилотников на завод была "неудачной"

Российские войска заменяют "вагнеровцев", чтобы усилить наступление на Бахмут – ISW

Новоизбранный президент Чехии планирует посетить Украину – СМИ

Топ-чиновник НАТО заявил, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией

Все новости...
Эстония
Эстония просит Германию разрешить передачу Украине кассетных боеприпасов
В Нарве отвергли предложение МИД Эстонии прекратить консульскую помощь для россиян
Ответ РФ: Эстония высылает российского посла
Последние новости
12:30
Оккупанты обстреляли коммунальное предприятие Херсона, уничтожена техника
12:16
Adani уверяет, что цена продажи их акций не поменяется
11:59
Шольц снова выступил против предоставления Украине истребителей: предостерег от "повышения ставок"
11:46
Королевская с мужем написали заявления на сложение мандатов нардепов - источники
11:34
В Афганистане запретили женщинам сдавать вступительные экзамены в вузы
11:19
Нидерландские микросхемы попадают в Россию в обход санкций - расследование
11:07
Запрет на выезд касается и чиновников, которые непригодны к военной службе
11:02
Один из блоков ТЭС выведен в ремонт, все области получили уменьшенные лимиты
10:58
Гайдай о Луганщине: Россиян много, они заваливают наши позиции телами
10:56
На Эвересте впервые нашли манула или кота Палласа: что это за хищник
Все новости...