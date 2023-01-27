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Германия передала Украине новую партию военной помощи с ракетами для IRIS-T

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 19:39

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли ракеты для системы ПВО IRIS-T, грузовики и пикапы.

Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте немецкого правительства, сообщает "Европейская правда".

Согласно данным, в Украину было доставлено неназванное количество ракет для системы ПВО IRIS-T, 13 грузовиков, два 15-тонных автопогрузчика, 12 седельных тягачей и 4 полуприцепа, 12 автомобилей для охраны границы и 2 пикапа.

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В планах передачи в будущем - 14 основных боевых танков Leopard 2A6 с боекомплектом, две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3, две радиолокационные станции воздушного наблюдения, а также 64 седельные тягачи и 72 полуприцепа.

Германия обещает поставить Украине танки Leopard до конца марта.

Как сообщалось, Бундесвер начинает закупать замену военной техники, которая была поставлена в Украину.

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Темы: ГерманияУкраинаоружие
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