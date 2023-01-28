Силы обороны ударили по 13 районам сосредоточения и двум позициям ПВО врага - сводка

За минувшие сутки украинские защитники отбили вражеские атаки и нанесли удары по 13 районам сосредоточения, позициям ПВО и ЗРК врага и другим объектам оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных, один из них по гражданской инфраструктуре Запорожья, и 26 авиационных ударов и осуществили 81 обстрел из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам в городе Очакове. Есть раненые и погибшие среди мирного населения".

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Детали: Противник продолжает вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях - обороняется.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Роздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клищеевка, Дружба, Водяное, Марьинка, Победа, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Рожковичи и Бачевск - Сумской.

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На Слобожанском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Огневому поражению подверглись районы более тридцати населенных пунктов, среди них: Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник нанес огневое воздействие по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это - Ивановка, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Червонопоповка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них - Спирное, Верхнекаменское, Раздоловка, Веселое, Белогоровка, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмовка, Майорск, Дружба, Северное, Железное и Торецк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Веселое, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву.

На Запорожском направлении пострадали, в частности, Железное, Ильинка, Временка и Новополье на Доннечине, а также Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Староукраинка, Чаривне, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Всего более 30 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Камышаны и Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и удар по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, украинские защитники уничтожили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БпЛА типа "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника и 5 районов сосредоточения его живой силы.