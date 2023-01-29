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Топ-чиновник НАТО призвал стран-членов перейти к "военной экономике"

"Европейская правда"Воскресенье, 29 января 2023, 12:00
Топ-чиновник НАТО призвал стран-членов перейти к военной экономике
фото: нато

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что страны-члены Альянса должны перейти к "военной экономике", чтобы удовлетворить потребности Украины на фоне полномасштабного российского вторжения.

Такое мнение Бауэр высказал в интервью португальскому телеканалу RTP, сообщает "Европейская правда".

"Нам нужно увеличивать производство оборонной промышленности, и об этом уже все больше и больше говорят на государственном уровне. Это может означать приоритетность определенного сырья, определенных производственных мощностей, необходимых для оборонной промышленности, а не для гражданской. Эти приоритеты следует обсуждать, в частности, относительно военной экономики в мирное время", - сказал он.

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Топ-чиновник НАТО отметил, что в течение последней четверти века мировая экономика работала по принципу "время от времени", но значительные материально-технические потери во время войны России против Украины выявили слабость такого подхода.

"Обе стороны тратят много боеприпасов и разрушительных материалов: танков и авиации. Обе стороны должны покупать много сырья и боеприпасов, чтобы продолжать воевать. Проблема для обеих заключается в том, что оборонная промышленность как на Западе, так и в России нуждается в увеличении объемов производства", - утверждает Бауэр.

По его словам, воплощение перехода на "военную экономику" потребует изменения настроений населения стран НАТО, которую он охарактеризовал как "сложную".

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"Мы должны сделать так, чтобы россияне не выиграли войну в Украине. Если они это сделают, мы будем иметь гораздо большую проблему под углом зрения денег и обороны: россияне будут на наших границах", - предупредил председатель Военного комитета НАТО.

Напомним, что руководитель Европейской народной партии - крупнейшей фракции Европейского парламента - Манфред Вебер также считает, что в Европейском Союзе, учитывая полномасштабную войну в Украине, возникла необходимость создания "своего рода военной экономики".

Темы: НАТОвойнаэкономика
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