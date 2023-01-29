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Избранный президент Чехии подтвердил, что собирается приехать в Украину со словацкой коллегой

"Европейская правда"Воскресенье, 29 января 2023, 15:16
Избранный президент Чехии подтвердил, что собирается приехать в Украину со словацкой коллегой
Петр Павел, фото Getty Images

Бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел, который победил на выборах президента Чехии, собирается совершить визит в Украину вместе со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой весной 2023 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Павел рассказал в эфире CNN Prima в воскресенье.

По его словам, идея совместной с Чапутовой поездки родилась случайно - они оба планировали осуществить такой визит. "Она сказала, что это было похоже на телепатию, что мы будто обменялись мыслями", - сказал Павел.

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Он уточнил, что такой визит состоится до саммита Североатлантического Альянса, который должен состояться в Вильнюсе в июле 2023 года.

Кроме того, Павел подтвердил, что в воскресенье поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также направил запрос на разговор с президентом Тайваня Цай Инвэнь, но еще не получил подтверждения.

Говоря о войне в Украине, генерал подтвердил намерение продолжать военную поддержку Украины и не допустить победы России. "Путь к обеспечению большей безопасности для всех - это возвращение к нормальной жизни, восстановление Украины как суверенного государства", - считает он.

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В будущем, когда Россия сможет это сделать, говорит Павел, необходимо также начать диалог с ней об установлении нормальных отношений и гарантий взаимной безопасности.

Как сообщалось, Павел получил 58,32% голосов во втором туре президентских выборов в Чехии, тогда как его конкурент, чешский миллиардер, бывший премьер-министр и лидер партии ANO Андрей Бабиш - 41,67%.

Петр Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, заменив на посту Милоша Земана, который находился на ней два срока - десять лет.

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Темы: ЧехияСловакия
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