Говорить об освобождении острова Большой Потемкинский рано – Силы обороны юга

Украинские военные установили государственный флаг на острове Большой Потемкинский в Херсонской области, но говорить об освобождении острова еще рано.

Источник: начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире марафона новостей

Прямая речь Гуменюк: "Установление флага – это сигнал для врага, что мы работаем, что земля наша, что это все Украина. И также это напоминание им о необратимости тех процессов, которые мы запланировали. Но говорить об освобождении еще рано".

Детали: По ее словам, заявления от политиков или депутатов об освобождении определенных территорий "могут очень существенно повлиять на развитие дальнейшей военной операции".

"Заметьте, военный говорил о том, что установлен флаг, не об освобождении абсолютном. Надо доверять тем, кто это делает", – подытожила Гуменюк.

Предыстория:

Ранее нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что "ВСУ освободили остров Большой Потемкинский". Он также распространил видео защитника, который устанавливает украинский флаг на острове.

Официально Генштаб информацию об освобождении не комментировал, однако по словам источников УП среди военных, работающих на юге, россиян выбили с Большого Потемкинского острова еще перед Новым Годом.