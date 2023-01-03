Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Говорить об освобождении острова Большой Потемкинский рано – Силы обороны юга

Ирина БалачукВторник, 3 января 2023, 10:40
Скриншот из google.maps

Украинские военные установили государственный флаг на острове Большой Потемкинский в Херсонской области, но говорить об освобождении острова еще рано.

Источник: начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире марафона новостей

Прямая речь Гуменюк: "Установление флага – это сигнал для врага, что мы работаем, что земля наша, что это все Украина. И также это напоминание им о необратимости тех процессов, которые мы запланировали. Но говорить об освобождении еще рано".

Детали: По ее словам, заявления от политиков или депутатов об освобождении определенных территорий "могут очень существенно повлиять на развитие дальнейшей военной операции".

"Заметьте, военный говорил о том, что установлен флаг, не об освобождении абсолютном. Надо доверять тем, кто это делает", – подытожила Гуменюк.

Предыстория: 

  • Ранее нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что "ВСУ освободили остров Большой Потемкинский". Он также распространил видео защитника, который устанавливает украинский флаг на острове.  
  • Официально Генштаб информацию об освобождении не комментировал, однако по словам источников УП среди военных, работающих на юге, россиян выбили с Большого Потемкинского острова еще перед Новым Годом.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойнадеоккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Враг потерял на Запорожье 260 военнослужащих – Генштаб

Уцелевших в Макеевке россиян хотели отправить в наступление – СМИ

Попытка наступления россиян должна провалиться и это будет финальное поражение РФ – Зеленский 

Украина создала сеть управления войсками, над которой США работали десятилетия – WSJ

Кабмин направил конфискованные у РФ 17 млрд на восстановление домов украинцев

Враг по трупам пытается продвигаться вперед: Залужный рассказал о ситуации на фронте

Все новости...
Британская разведка: Пик российского натиска на Бахмут позади, успех уже маловероятен
Оккупанты заблокировали село на Луганщине: обвиняют местных в помощи ВСУ – ОВА
Россия вывела на боевое дежурство в Черное море шесть кораблей – ВМС
За сутки 2 января РФ обстреляла 9 областей, на Херсонщине погибли мирные жители - ОВА
Последние новости
09:25
фотоНочной удар по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры и 8 домов, есть 2 раненых
09:18
Оккупанты ночью ударили по Никополю: повреждены газопровод, ЛЭП, жилые дома
08:57
Более 70% украинцев готовы к проблемам с отоплением зимой - опрос
08:55
Разведка Британии: Уничтожение оккупантов в Макеевке подчеркивает непрофессионализм россиян
08:44
Россия лишилась еще 720 захватчиков и средства ПВО ‒ Генштаб ВСУ
08:35
Палата представителей США провалила выборы спикера в трех турах голосования
08:25
Оккупанты Крыма заявили, что сбили два беспилотника в районе Бельбека
08:18
Инфляция в Турции резко сократилась в пользу Эрдогана
07:50
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – сводка
07:19
Враг потерял на Запорожье 260 военнослужащих – Генштаб
Все новости...