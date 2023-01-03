Говорить об освобождении острова Большой Потемкинский рано – Силы обороны юга

Украинские военные установили государственный флаг на острове Большой Потемкинский в Херсонской области, но говорить об освобождении острова еще рано.

Источник: начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире марафона новостей

Прямая речь Гуменюк: "Установление флага – это сигнал для врага, что мы работаем, что земля наша, что это все Украина. И также это напоминание им о необратимости тех процессов, которые мы запланировали. Но говорить об освобождении еще рано".

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Детали: По ее словам, заявления от политиков или депутатов об освобождении определенных территорий "могут очень существенно повлиять на развитие дальнейшей военной операции".

"Заметьте, военный говорил о том, что установлен флаг, не об освобождении абсолютном. Надо доверять тем, кто это делает", – подытожила Гуменюк.

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