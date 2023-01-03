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Появились снимки разрушенной российским ударом Ледовой арены в Дружковке

Елена РощинаВторник, 3 января 2023, 12:18
Ледовая арена "Альтаир" в Дружковке после удара, фото "Радио Свобода"

В Дружковке ракетный удар, нанесенный россиянами вечером 2 января, разрушил Ледовую арену "Альтаир", повредил здания гостиницы МАН, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, "Радио Свобода", Хоккейный клуб "Донбасс", местное издание zi.ua и "Суспільне Донбас"

Детали: По данным Кириленко, удаленная от фронта Дружковка во второй день 2023 года подверглась трем ударам. В результате разрушена Ледовая арена, повреждены здания МАН, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки. Один человек ранен.

СМИ показали фото и видео о том, как выглядит ледовая арена "Альтаир" после обстрелов войсками РФ и пожара в результате попадания.

 
В Дружковке горела ледовая арена "Альтаир"
Фото издания Донецкой области Zi.ua

В последнее время арена работала как гуманитарный склад. 

В нее попали ракетой Х-55.

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"Альтаир" был домашней площадкой хоккейного клуба "Донбасс" с 2014 года. На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. 

Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования, культурно-массовые мероприятия, была любимым местом отдыха горожан и гостей Дружковки.

ХК "Донбасс отмечает: "Это уже третий дом, который потерял донецкий клуб из-за российских оккупантов – Дворец спорта "Дружба" в Донецке, "Mariupol Ice Center", а теперь "Альтаир".

УП, дополнено
Темы: Донецкая областьвойна
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