Трасса "Кременная-Сватово" под огневым контролем ВСУ – Гайдай

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что трасса "Кременная-Сватово" под огневым контролем украинских защитников и теперь логистика оккупантов значительно усложнилась.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Трасса "Кременная-Сватово" под нашим огневым контролем. Логистика оккупантов теперь значительно затруднена (и из-за "хлопка", и из-за огневого контроля дороги), теперь едут "в обход":

Возле оккупированного Луганска километровые очереди из фур со снарядами, которые подвозят ближе к линии фронта, там перегружают на военные КамАЗы и дальше непосредственно на фронт".

Детали: Глава ОВА также поблагодарил бойцов 92-й бригады, которая устроила оккупантам "огонек" в Сватово.

Гайдай сообщил, что россияне на грани нервного срыва, ведь репрессируют местное население оккупированных территорий, а людей подозревают в сотрудничестве с ВСУ.

Напомним:

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