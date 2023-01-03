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Трасса "Кременная-Сватово" под огневым контролем ВСУ – Гайдай

Алена МазуренкоВторник, 3 января 2023, 18:08
СКРИНШОТ DEEPSTATEMAP

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что трасса "Кременная-Сватово" под огневым контролем украинских защитников и теперь логистика оккупантов значительно усложнилась.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Трасса "Кременная-Сватово" под нашим огневым контролем. Логистика оккупантов теперь значительно затруднена (и из-за "хлопка", и из-за огневого контроля дороги), теперь едут "в обход":

Возле оккупированного Луганска километровые очереди из фур со снарядами, которые подвозят ближе к линии фронта, там перегружают на военные КамАЗы и дальше непосредственно на фронт".

Детали: Глава ОВА также поблагодарил бойцов 92-й бригады, которая устроила оккупантам "огонек" в Сватово.

Гайдай сообщил, что россияне на грани нервного срыва, ведь репрессируют местное население оккупированных территорий, а людей подозревают в сотрудничестве с ВСУ.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Трасса "Кременная-Сватово" на передовой в Луганской области соединяет два временно оккупированных города. В октябре украинские защитники уже брали дорогу под огневой контроль.

Темы: Луганская областьоккупацияВооруженные силы
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